Luego que el intendente de Azul, Hernán Bertellys, echara a su Jefe de Gabinete, Alejandro Vieyra, se produjo un cruce de miradas sobre las causas de la salida del gobierno municipal.

"A partir de la última elección donde él quería ser protagonista para seguir en el futuro con la conducción política, se autopostuló y obviamente lo apoyamos porque era un compañero. Se quería medir, probar. A partir de que le fue mal con la elección, hubo un cambio importante en la conducta, en las formas, empezaron a ser todos traidores y ahí cambió la conducta" dijo Bertellys al programa Tiempo de Radio.

El intendente agregó: "a nivel personal no tengo ningún problema, pero el clima laboral ya no era el adecuado. La decisión la tomé hace unos días, es una etapa que se cumplió, esto ha sido muy bien recibido por compañeros de trabajo y la comunidad en su conjunto".

El Jefe comunal también dijo que desde ahora la gestión volverá a tener su impronta y reconoció que antes se había puesto una "barrera" y lo hacían inaccesible, "ahora no tengo a nadie que me diga que no me conviene ir". "Estoy recomponiendo relaciones que se había roto, no por mí. Me alejaban, me aislaban y creaban un imagen sobre mi gestión que no la es. Tengo la impronta de poder dialogar con todo el mundo, tendremos la mejor versión de Hernán desde ahora" manifestó.

Bertellys informó que "la cantidad de funcionarios se va reducir notablemente, pero se ampliará la planta de colaboradores. Vamos a incluir a gente que no tenía accesos, este es un municipio de puertas abiertas".

Por su parte Vieyra dijo que “de Azul no me fui, de Azul no me iré, y si en algún momento lo hago lo haré porque quiero no porque alguien a punta de pistola o de palabra me obligue", dijo en un video publicado este fin de semana.

Y continuó: “Comienza una nueva etapa en el gobierno municipal, auguro el total de los éxitos, que es lo que los azuleños se merecen. Durante 7 años me tocó desempeñar una función porque el intendente municipal me lo pidió".

Vieyra acusó al intendente de plantearle "que quería tomas más protagonismo, hacerse cargo". "Me voy a tomar un descanso, tuve la responsabilidad de gobernar en el lomo por 7 años", dijo.

Ahora habría decidido volver a su banca de concejal para la que pidió licencia al asumir en el Concejo Deliberante.