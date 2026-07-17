La Municipalidad de Azul informó que “a partir del apoyo de la provincia de Buenos Aires, el día lunes o el martes de la semana próxima se estará depositando el 50% restante del aguinaldo correspondiente al mes de junio” a los trabajadores municipales.

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El anuncio llegó en medio del conflicto salarial que derivó en medidas de fuerza y movilizaciones de los gremios contra la gestión del intendente Nelson Sombra.

En la jornada del jueves los trabajadores municipales de Azul comenzaron con un paro de 72 horas luego de denunciar que el municipio había abonado únicamente la cuarta parte del medio aguinaldo. A la medida de fuerza, se sumó una movilización a la sede del municipio.

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Según explicó el secretario general de SOEMPA, Rubén Rodríguez, la comuna pagó "solamente un cuarto del aguinaldo", mientras continúa la incertidumbre sobre la fecha en que se cancelará el monto restante. "El municipio de Azul tiene un problema estructural que también afecta a otros distritos. La realidad económica y el ajuste de la Nación impactan sobre la Provincia y también sobre los municipios", había afirmado. “Fue el único municipio de la provincia de Buenos Aires que no pagó el aguinaldo”, remató.

Cabe recordar que días atrás la comuna confirmó que depositaría el sueldo de los trabajadores pero que junto al salario se abonará sólo el 50% del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al mes de junio mientras se buscaba una negociación para un auxilio de parte de la provincia.

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