La semana pasada, en sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante de Azul trató el Presupuesto 2023, que no alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación y estalló la interna partidaria. Desde el Peronismo 26 de Julio, argumentaron su voto negativo, pero esto no evitó la ruptura del bloque del FdT y las acusaciones cruzadas.

El espacio kirchnerista emitió un comunicado apenas finalizó la reunión, en el que trató de irresponsables a los ediles escindidos y confirmó la ruptura. Y este lunes, llegó la respuesta de los excompañeros de bloque, en un documento que se titula: "Crónica de un lastimoso 'pacto' local anunciado".

"De ninguna manera íbamos a acompañar ni a ser cómplices", afirman desde la agrupación y enumeran las causas por las que no aprobaron el Proyecto del Ejecutivo. Refieren “la escandalosa planta de 60 funcionarios”, del Intendente.

Y en esta línea acusan a Hernán Bertellys “que con nuestros impuestos le hemos pagado su sueldo mientras muy campante nos dice que gobernó el ex secretario de gobierno, pasando por el irregular manejo del Fondo Educativo que no sólo no ha sido invertido en infraestructura escolar sino que lo han puesto a trabajar en plazo fijo”.

El documento continua focalizando en lo ocurrido en torno al proyecto y la interna partidaria y explican que "la agrupación se reunió antes de la sesión y al día siguiente, ya que se había informado cuál iba a ser la posición que teníamos desde el Frente y en esa oportunidad teniendo el apoyo de los compañeros y compañeras y de la conducción de la agrupación se votó en consecuencia”.

Y apuntando directamente a la presidenta del cuerpo expresan. “"Tal es así que lo que ocurrió el martes pasado en el recinto del Concejo Deliberante no es más que la prueba cabal de lo que muestran esas fotos, cuando lejos de ser la concejala oficialista, Paola Ficca, quien defendiera la aprobación del presupuesto, lo hiciera la presidenta del Concejo, Inés Laurini, tratando a quienes firmamos el despacho desaprobatorio, de irresponsables e ingenuos políticos”.

Finalmente, refieren el cambio de bando de Bertellys que en las últimas elecciones candidateó por Cambiemos, y “los dos concejales, ahora del Frente de Todos- Peronismo 26 de Julio, renunciaron a la gestión y siempre han puesto por delante las convicciones (…) por encima de los intereses personales y los negocios, cosa que no sabemos si todos pueden decir lo mismo”.