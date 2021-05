El jefe de gabinete de Azul, Alejandro Vieyra, se refirió a las declaraciones del ex jugador de futbol Matías Almeyda quien aseguró que podía conseguir vacunas para su municipio natal pero no fue autorizado. Según el funcionario serian unas 30 mil dosis.

“Matías las tiene. Nosotros no podemos perder esta oportunidad. En EEUU sobran las vacunas. A él se las venden. Hay que ver cómo las traen. Él tiene el dinero y tiene quién se las venda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante una iniciativa como esta? Matías nos contaba que en EEUU hay un porcentaje importante de gente que no se quiere vacunar, nos decía que hay un 30 por ciento de gente que es antivacuna y no se quiere vacunar”, afirmó Vieyra.

Según el ex jugador de River Plate su iniciativa no fue autorizada: “Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina porque quería vacunar a toda la ciudad de Azul, quería pagar todas las vacunas, no me importaba lo que iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía no me importaba porque la pérdida de mi padre y muchos conocidos me dio mucha tristeza. Tenía todos los contactos para llevar las vacunas pero lamentablemente no se pudo”.

El funcionario de Azul remarcó que Almeyda “quedó muy dolorido y obviamente vio una situación relacionada especialmente al faltante de vacunas acá. Por eso decidió, teniendo en cuenta sus contactos en EEUU, hacer este tipo de aporte. Averiguó cómo hacerlo y ya las tenía listas para traerlas. Se hablaba de unas 30 mil vacunas. Él pensaba que iba a ser un trámite más sencillo, pero no fue así”.

“Justamente, en el día de ayer el Gobernador de la provincia de Buenos Aires presentó en la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia un pedido para que la Cámara lo autorice a comprar vacunas. Nosotros tenemos una senadora provincial, Lucrecia Egger, quien va a agregar a ese proyecto la posibilidad de que los Municipios puedan comprar las vacunas. Veremos qué pasa”, afirmó.