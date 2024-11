El conflicto que la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) mantiene con IOMA, desembarcó en el municipio de Azul. El secretario general del sindicato Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del Partido de Azul (SOEMPA), Ruben Rodríguez, junto con el secretario de Finanzas de la entidad, Luis Galloso, convocaron a Carlos Gaglione, delegado local de la obra social, para plantear la situación que viven los trabajadores municipales en medio de la tensión que mantiene esa obra social con FEMEBA.

En diálogo con el medio local El Tiempo, el titular del SOEMPA indicó que Caglione los recibió “muy amablemente” luego de que le solicitaran “expresamente al secretario general que realice gestiones ante el Directorio provincial del IOMA”. Y agregó: “Se planteó la problemática de Azul y se trató de generar una herramienta que solucione lo que padecemos los trabajadores en este distrito".

Durante el encuentro, los gremialistas se enteraron de que la obra social de la Provincia presentó una propuesta formal a la entidad que nuclea a los médicos de Azul que están bajo la órbita de FEMEBA, pero que las autoridades de la misma no convocaron a votación.

“Nos sorprendidos, realmente, cuando el delegado local nos manifestó que IOMA ha presentado una propuesta al Círculo Médico de Azul y que estas autoridades no han realizado la asamblea para someter a votación la propuesta que IOMA tiene efectuada”, declaró Rodriguez al tiempo que reclamó: “Lamentamos esta situación y creemos que es de una gravedad importante, porque pone en riesgo la salud de los trabajadores".

Desde el sindicato se indicó que Gaglione "nos interiorizó respecto a los no aranceles y la desvergonzada actitud de muchos médicos locales que cobran por encima de lo que les pagaría la obra social, utilizando las reglas del libre mercado que las políticas liberales les permite, sin importarles que con ello ponen en riesgo la salud de trabajadores que tienen sueldos bajos y tienen que resignar o postergar la atención médica".

En esa línea, Rodríguez aclaró: “Estamos a favor de que cada uno defienda sus intereses, pero cuando se pone en riesgo la salud de los trabajadores, la salud pública en general, porque esta situación está generando un embotellamiento en el hospital público, ya que hay trabajadores que han desistido de realizar visitas médicas particulares, o postergado el hecho de concurrir a su médico porque, lamentablemente, no tienen el dinero para afrontarlo".

Luego del encuentro en la dependencia local del IOMA, Rodríguez dijo que “nosotros sabemos de médicos que cobran alrededor de 15 mil pesos la consulta -que es aproximadamente lo que cubre IOMA-, pero también sabemos de algunos vivos que están cobrando 25, 30, 40 mil pesos”.

En ese marco, el gremialista analizó: "Es decir, lo que el 'libre mercado' les permite, lo que las políticas nacionales impulsan, que cada uno haga lo que quiera. Así, hay ciertos 'comerciantes' a los que poco les importa la salud, poco les importan los pacientes y cobran los que ellos quieren, lo que se les antoja".

"Esta situación, sumada a los sueldos bajos que tenemos los trabajadores municipales, hace que a un compañero que debe concurrir dos veces al médico se le estaría sacando el diez por ciento de su salario. Por eso, la verdad, es una situación compleja, que nos preocupa, y que debemos atender", puntualizó.

¿Cómo deben proceder los trabajadores ante cobros excesivos por parte de los médicos?

Tras la reunión con el delegado local de IOMA, Rodríguez explicó que le están transmitiendo a sus compañeros la información brindada por Caglione que “nos clarificó un montón de situaciones”.

Así explicó : “Por ejemplo, cómo deben manejarse con respecto a los reintegros -que tardan alrededor de 20 a 30 días- y que IOMA les va a devolver la cobertura que tiene establecida, no las diferencias”.

Y detalló: “Es decir, si pagaron 20 mil, IOMA les va a reconocer 11 mil -por dar un ejemplo- y el resto será una pérdida, lamentablemente".

También refirió que "los trabajadores pueden acercarse al IOMA para revisar el estado de su expediente, para ver que todo vaya en orden; es importante que concurran previamente al IOMA para ver qué les tiene que cobrar realmente cada médico, porque lo cierto es que los trabajadores no saben sobre los médicos A, B o C”.

“Y, como hay 'vivos' en todos lados, algunos les cobran lo que no les corresponde. Por eso, los trabajadores pueden utilizar la sede local del IOMA [Avenida Perón 851, esquina Leyría] para interiorizarse. No sólo hay que ir por reclamos, sino también en esta situación tan compleja, previa, para ir de antemano sabiendo lo que el médico tiene que cobrar", añadió el gremialista.

"¡Piedra libre la billetera en bolsillo!”: acusó el delegado de IOMA en Azul

Por su parte, el delegado local de IOMA, Carlos Gaglione, luego de la reunión con representantes del gremio SOEMPA, expresó que "siempre son bienvenidos los representantes sindicales y gremiales de nuestros afiliados", ya que "suman, además, a enterarnos de determinadas situaciones de cobro poco transparente, sin regulación alguna".

En sus redes sociales, Gaglione manifestó "¡piedra libre la billetera en bolsillo! No estoy generalizando a todos los profesionales, en absoluto, para nada, pero llegan muchas quejas diarias de los valores consulta ambulatoria (que es lo postergado en la zona con IOMA)".

En ese contexto, el delegado aclaró que "IOMA no está cortado, es lo que se debe comprender. Seguimos aguardando, junto a todos a los médicos prestadores, que se convoque a asamblea de profesionales desde el cuerpo colegiado para que sean informados de la propuesta arancelaria llegada desde IOMA hace ya muchos días, los suficientes ya, para evaluarla o analizarla.

"Es momento que los profesionales adheridos a Círculo Médico de Azul sean convocados a votar, democráticamente como corresponde, a mano alzada, por el sí o por el no, pero necesitan escucharla", puntualizó Caglione. "Con la salud no se jode, es un derecho, no un negocio ni un mercado", agregó.

“Lo importante: cada día que se demore en llamar a reunión a médicos, es un día más que nuestros afiliados son los más perjudicados. Esto es lo grave de este cuadro de situación”, advirtió y aseguró: “Desde IOMA esperamos esa convocatoria por el bien de nuestra población afiliatoria”.

"Las personas no tienen que estar pagando más la consulta. Bien sabemos lo que cuesta vivir como para, encima, tener que pagar visita teniendo obra social. Sólo pedimos analizar y comunicar más rápido", conluyó el delegado de IOMA en Azul.