El intendente de Azul, Nelson Sombra, logró sostener el veto a la ordenanza que proponía adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El Concejo Deliberante no reunió la mayoría calificada necesaria para insistir con la iniciativa, por lo que quedó firme la decisión del Ejecutivo municipal de rechazar la incorporación al esquema nacional, según informa el portal local El Tiempo.

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La ordenanza 5.328 había sido sancionada el 21 de octubre. Sin embargo, mediante el Decreto 1681/2026, firmado por Sombra y el jefe de Gabinete, Ignacio Pallia, el Ejecutivo la vetó en su totalidad. Las actuaciones fueron remitidas al Legislativo e ingresaron durante la última sesión ordinaria del año, donde se discutió la posibilidad de revertir la decisión, aunque sin los votos suficientes.

Entre los fundamentos del veto, el jefe comunal cuestionó tanto aspectos jurídicos de la ordenanza como el modelo económico que, a su entender, implica una adhesión al régimen de incentivos para grandes capitales sin contemplar las necesidades y capacidades productivas del distrito.

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Las objeciones de Sombra a la ordenanza

Uno de los cuestionamientos planteados por el Ejecutivo fue que la iniciativa aprobada por el Concejo Deliberante no delimitaba correctamente el alcance de la adhesión. Según el decreto, la redacción hacía referencia a la totalidad de la Ley de Bases 27.742, cuando la invitación a provincias y municipios para adherir corresponde específicamente al título VII, que regula el RIGI.

Sombra también sostuvo que la Provincia de Buenos Aires no adhirió al régimen y que una incorporación municipal genérica podría generar contradicciones jurídicas, al involucrar materias que ya cuentan con regulaciones y competencias propias del gobierno local.

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El decreto además cuestionó el tratamiento legislativo de la iniciativa. Según el intendente, los dictámenes de las comisiones no realizaron un análisis de fondo sobre los proyectos ni evaluaron suficientemente las implicancias de la adhesión, sus alcances y las posibles consecuencias para el Municipio.

Pero el argumento central del veto también fue político y productivo: el Ejecutivo considera que la atracción de grandes inversiones no puede ser el único criterio para definir el desarrollo económico de Azul.

Qué modelo de desarrollo propone el Municipio

En los fundamentos, Sombra planteó que el distrito debe fortalecer su entramado industrial, agropecuario, comercial y de servicios, promoviendo la generación de empleo, el agregado de valor, la innovación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

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El intendente cuestionó los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que establece el RIGI para grandes inversiones y advirtió sobre sus posibles efectos en las economías regionales, las industrias nacionales y las capacidades de los gobiernos locales.

En ese sentido, sostuvo que no resulta razonable generar condiciones extraordinarias para grandes capitales mientras las empresas nacionales y locales enfrentan dificultades para producir, invertir y sostener puestos de trabajo. También defendió la autonomía municipal para administrar sus herramientas tributarias, regulatorias y de planificación territorial.

El decreto remarca que Azul ya cuenta con instrumentos propios de promoción industrial, entre ellos las ordenanzas 3.616, vinculada a los agrupamientos industriales, y 2.811, que contempla beneficios fiscales para empresas que cumplen con determinados requisitos.

Los programas que impulsa el Ejecutivo

Entre las políticas que el Municipio destacó para sostener su esquema de desarrollo se encuentran los beneficios para empresas que se radican en los agrupamientos industriales SIPA I y II, con descuentos del 50% en la adjudicación de parcelas y exenciones en derechos de construcción para los períodos 2026 y 2027.

También se mencionó el programa municipal “Hecho en Azul”, destinado a promover la producción y el consumo de bienes y servicios locales, fortalecer emprendimientos, generar redes de colaboración y fomentar la economía social.

A esas iniciativas se suman la participación del Municipio en la Red de Municipios Cooperativos, el trabajo con el Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET) y la planificación de un Fondo Municipal de Innovación Productiva de Azul (FOMIPA), proyectado para el presupuesto 2027, que buscaría financiar iniciativas de ciencia, tecnología e innovación con impacto local.

El Ejecutivo también trabaja junto a la carrera de Logística Integral de la UNICEN en el diseño de un Plan Logístico Territorial, con horizonte en 2032, para posicionar al partido como un nodo regional vinculado a la producción, el comercio, el empleo y la sostenibilidad.

Con el veto ya firme, Azul quedó fuera de la adhesión municipal al RIGI impulsada por la ordenanza del Concejo Deliberante. La decisión de Sombra abre, además, una discusión sobre qué herramientas debe utilizar el Estado local para atraer inversiones y cómo compatibilizarlas con el desarrollo de la producción, el empleo y las empresas del distrito.