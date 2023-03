Los gremios estatales en Azul manifestaron su “enérgico repudio” al proyecto de ordenanza impulsado por el bloque de concejales PRO no alineados con Hernán Bertellys.

Cabe destacar que el intendente Pro-peronista no sentó postura pública sobre el tema. Fue ante este silencio que, este martes, los ediles decidieron imitar la iniciativa de otros municipios PRO, a través de la vía legislativa.

Ante el ingreso formal del proyecto al Concejo Deliberante, los sindicatos de ATE, Suteba, SOEME, Udocba y FEB emitieron un comunicado conjunto para repudiarlo y denuncian un "intento de desguace" de la obra social.

En el documento, los gremialistas aducen se “vulneraría el derecho a la salud, un derecho humano fundamental, concretando un ataque hacia IOMA que es la obra social de las y los trabajadores desfinanciando así su sostenimiento”.

En los argumentos de la iniciativa presentada por los concejales, Ramiro Ortiz y Lucio Mansilla, esgrimieron que los “reiteradas quejas de los trabajadores municipales ante la falta de cumplimiento de las prestaciones del IOMA”.

Al respecto, los sindicatos señalaron que “es irresponsable por parte de los concejales proponer la desafección de las y los trabajadores municipales al IOMA bajo pretexto de que el servicio es deficiente y que existe atraso en los pagos a los prestadores”.

Y en esa línea, aseguraron que “todo ello no es cierto, así como tampoco lo es que IOMA no aumenta los honorarios profesionales y no paga en tiempo y forma”.

En cuanto a la propuesta de dar de baja el convenio con IOMA, en el documento señalaron que “no es un hecho aislado y sin intencionalidad política”.

Al tiempo que aseguraron que “la canasta de prestaciones ofrecida por las prepagas está sujeta a las leyes del mercado y de acuerdo a políticas de aseguramiento, donde la cobertura depende de la cuota”.

“La obra social de las y los estatales implementa un sistema solidario donde cada afiliada y afiliado recibe la misma prestación más allá de su salario” explicaron.

Para finalizar, reafirmaron la “decisión de defender a nuestra obra social IOMA de cualquier intento de desguace defendiendo el derecho a la salud de los trabajadores y las trabajadoras”.

Cabe destacar que no hubo pronunciamiento por parte del Sindicato de Municipales de Azul, el gremio con representación mayoritaria para los trabajadores de la comuna.