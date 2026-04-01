Autoridades del Hospital Municipal de Bahía Blanca decidieron realizar la denuncia penal luego de detectar el faltante de 25 ampollas de fentanilo y que se investigue lo ocurrido.

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Además, se inició un sumario administrativo para evaluar desde el punto de vista interno como sigue la situación. La denuncia recayó en el fiscal Mauricio del Cero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 19, encargada de la investigación de los delitos vinculados con las drogas.

El director del centro asistencial Gustavo Carestía, junto a Claudio Ibarola, jefe de Departamento Quirúrgico, Fernanda Bartolini directora Asociada y Fernando Almarza, Asesor Letrado, brindaron una conferencia de prensa.

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“Es un medicamento que se utiliza en quirófano habitualmente por eso se hizo el sumario interno, desde médicos hasta las mucamas, todos tienen posibilidades de acceder al sector”, dijo Carestía, quien aseguró que se realizan controles semanales para controlar la reposición para medir la trazabilidad de cualquier medicamento.

El profesional relató que este tipo de medicamentos están bajo llave en una habitación que está de la misma forma cerrada, de manera que es inhabitual que el contacto sea permanente con este tipo de medicamentos. El fármaco es un potente opiáceo que se administra por vía intravenosa para distintos prescripciones médicas, como endoscopías y cirugías.

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“Esta es la primera vez que sucede una cuestión de este tipo en el hospital”, admitió, aunque aclaró que no se tiene ninguna hipótesis por el momento por lo que se espera la actuación de la justicia, aportando desde el hospital todo el material necesario, ya que tanto en el pasillo de quirófano como en el lugar propiamente hay cámaras.

Es un medicamento que se utiliza habitualmente para la carga anestésica, en distintas situaciones o posibilidades de medicación que se pueden utilizar. Por lo pronto, indicaron que no tiene que ver con un tema de dinero ya que no es algo oneroso. “En el mercado negro seguramente se vende muchísimo más caro”, señaló.

Consultado sobre si esto guarda relación con lo ocurrido en el Hospital Italiano de Buenos Aires y la sustracción de anestésicos para consumo, refirieron que la gravedad que tiene es como cualquier situación de desaparición de algo.

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“En este caso justamente se trata de una medicación que en estos días ha sido motivo de noticias nacionales, de manera que eso por ahí repercute un poco más de lo habitual, pero la repercusión en el sentido del faltante y de la desaparición de algo para nosotros es, digamos, una situación odiosa, por decirlo de algún modo”, sostuvo.