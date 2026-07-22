El Municipio de Bahía Blanca avanzará con recursos propios en la reparación de un tramo del Paso Urbano El Cholo, una de las obras viales que quedaron paralizadas y están bajo la órbita de Nación, en el sudoeste bonaerense.

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Tras firmar un convenio con Vialidad Nacional, la comuna quedó habilitada para licitar trabajos de mantenimiento, repavimentación y reasfaltado sobre más de siete kilómetros de la Ruta Nacional 3, entre la zona de El Cholo y la rotonda de Bosque Alto.

El proyecto alcanzó cerca del 45% de ejecución antes de quedar paralizado y convertirse en uno de los ejemplos del freno a la obra pública nacional. El intendente Federico Susbielles anunció que la inversión municipal será de 2.500 millones de pesos y explicó que el objetivo inmediato no es finalizar la autopista prevista originalmente, sino recuperar la transitabilidad y mejorar las condiciones de seguridad en el sector más deteriorado.

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“Si bien la jurisdicción y el mantenimiento corresponden al Estado nacional, la ausencia de partidas presupuestarias y el grave estado de deterioro no nos permiten seguir esperando”, sostuvo el jefe comunal al presentar el acuerdo alcanzado con Vialidad Nacional.

Susbielles aclaró que la obra principal es inabarcable para el presupuesto Municipal, pero junto al Puerto, podrán mejorar la transitabilidad de uno de los sectores de acceso a la ciudad más utilizados y que en peor estado se encuentran.

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Por último, el intendente remarcó que deberán buscar iniciativas privadas para concretar los trabajos requeridos ya que no se encuentran dentro de las obras incluidas en las redes viales concesionadas por el Gobierno Nacional:

"Teniendo en cuenta que esas obras no fueron incluidas en las redes viales recientemente concesionadas, acordamos trabajar en las factibilidades y en la búsqueda de iniciativas privadas que permitan concretarlas", afirmó.

En el día de ayer, en las oficinas de Vialidad Nacional en Buenos Aires, junto al presidente del Puerto, @MandolesiBurgos, firmamos finalmente el convenio que autoriza al Municipio a avanzar con el llamado a licitación de las obras de refacción de la Red Nacional que atraviesa la… pic.twitter.com/NShIk2mD0Q — Federico Susbielles (@fsusbielles) July 22, 2026

El Paso Urbano El Cholo fue concebido para ordenar el tránsito en un punto neurálgico donde confluyen las rutas nacionales 3, 33, 22, 35 y 252, por donde circulan diariamente miles de vehículos, incluidos numerosos camiones que se dirigen hacia el puerto bahiense.

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A comienzos de 2024, el entonces ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, había denunciado que la paralización del proyecto era consecuencia del recorte de la obra pública impulsado por el Gobierno nacional. En ese momento advirtió que la autopista podía convertirse en un “elefante blanco”, mientras que el gobernador Axel Kicillof reclamó la reactivación de los trabajos.