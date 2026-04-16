En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, varias obras de envergadura previstas inicialmente por el gobierno nacional fueron paralizadas con la nueva administración de Javier Milei. Algunas se retomaron con fondos propios de las comunas o de la provincia. Sin embargo, persisten los reclamos, como el que protagonizaron intendentes de varias provincias en el ministerio de Economía esta semana.

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El jefe comunal de Bahía Blanca, Federico Susbielles, expresó fuertes críticas hacia el Gobierno Nacional y el Ministerio de Economía, al advertir sobre incumplimientos en la asignación de recursos y su impacto directo en la ciudad.

“El ministro de Economía tiene responsabilidades constitucionales y legales que debe asumir”, señaló el jefe comunal. En ese sentido, Susbielles apuntó al deterioro de infraestructuras clave en Bahía Blanca. Entre ellas, mencionó el Paso Urbano “El Cholo”, una obra paralizada desde hace más de dos años, con una extensión de 11 km y un total de 11 puentes, y la Ruta 33. “Cada semana tenemos muertos en esa ruta”, advirtió en declaraciones a BVC Noticias.

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En total, la ambiciosa obra —que se realizaba en forma paralela al primer tramo de la autopista de la RN 33 hasta el kilómetro 41; hoy también abandonada— quedó en el 43 % de concreción. El proyecto hoy no está incluido en el Presupuesto.

En el reclamo realizado en Economía, los intendentes dejaron un documento en el que piden al Gobierno de Javier Milei que baje el precio de los combustibles y lo retrotraiga al 1 de marzo y que ejecute las obras públicas con la recaudación del impuesto que se cobra en los surtidores de todo el país.

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Pero no sólo se trata de obras abandonadas sino también del abandono de vías existentes como las rutas nacionales. El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, pidió obras de mantenimiento en las rutas nacionales 3 y 249, dos vías estratégicas para la industria logística y también para el movimiento de todo el sur bonaerense.

El jefe rosaleño presentó una nota a las autoridades viales para pedirles “el mantenimiento tanto de banquinas como de la cinta asfáltica“. “El estado de ambas es complejo y es menester proceder a la conservación de ambos caminos”, argumentó el alcalde perteneciente a Unión por la Patria.

Como contracara, de algunas obras se hicieron cargo las comunas o provincia y fueron readjudicadas. Este mes de abril, con una inversión de más de 10.000.000.000 millones de pesos, provenientes de fondos provinciales, comenzaron los trabajos de reactivación de la obra de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Carmen de Patagones, que había quedado paralizada por decisión del Gobierno Nacional.

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Por su parte, la Municipalidad de Tres Arroyos, que gobierna Pablo Garate, informó que, se encuentra próxima a concretarse una obra sobre la Ruta Nacional 228, destinada a la reparación de un tramo de aproximadamente 90 metros a cada lado de las vías.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 240 millones de pesos, monto que será asumido íntegramente por el Municipio con fondos propios. La obra corresponde a la órbita de Vialidad Nacional, pero el Municipio decidió avanzar ante la necesidad urgente de brindar una solución definitiva.