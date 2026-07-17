En medio de la expectativa por el Mundial, un imponente mural de Lionel Messi y Lautaro Martínez comenzó a convertirse en uno de los nuevos atractivos urbanos de Bahía Blanca. La obra, emplazada en la esquina de Santa Cruz y Enrique Julio, ya capta la atención de vecinos, automovilistas y fanáticos que se detienen para sacar fotos.

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Según informó el medio La Brújula 24, el mural ocupa una ochava de aproximadamente seis metros de altura y se encuentra prácticamente finalizado.

De acuerdo con Jorge, un vecino del lugar, el artista se ofreció de manera voluntaria para intervenir esa pared y eligió esa ubicación por la gran visibilidad que tiene la esquina.

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"Lo hizo un muchacho que se prestó para hacer eso. Él vino a ofrecerse", relató en diálogo con La Brújula 24.

La foto original que inspiró el mural.

Una obra que comenzó antes del gran momento de la Selección

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El trabajo empezó hace cerca de dos meses, cuando la Selección Argentina todavía no había alcanzado la instancia decisiva del Mundial. Sin embargo, con el equipo nacional nuevamente entre los protagonistas del torneo, el mural cobró un significado especial y se transformó en una postal del entusiasmo que vive Bahía Blanca.

Actualmente, la obra está "en un 95%", según explicó Jorge.

"Le falta la mano de Lautaro y alguna cosita más", comentó, al señalar que el artista se encuentra realizando los últimos detalles antes de dar por concluido el mural.

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Messi y el bahiense Lautaro, protagonistas

La intervención artística retrata a Lionel Messi y al bahiense Lautaro Martínez, dos de los máximos referentes de la Selección Argentina, en una composición de gran tamaño que ya comenzó a difundirse en redes sociales.

"La gente viene para sacar fotos, paran autos", contó Jorge al describir el movimiento que genera la obra en esa esquina de la ciudad.

El mural aprovecha la única pared disponible de la ochava, ya que el resto del frente del comercio está ocupado por portones, una característica que condicionó el diseño de la intervención artística y terminó convirtiendo ese sector en un nuevo punto de encuentro para los hinchas argentinos.