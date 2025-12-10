En el marco de la investigación iniciada de oficio por la fiscalía luego del derrumbe ocurrido el 16 de diciembre de 2023 en el Club Bahiense del Norte de Bahía Blanca, ocasionado en medio de un temporal, donde se registraron 13 víctimas fatales y varios heridos de diversa gravedad, se le tomó declaración como imputado al Presidente de la Comisión Directiva del Club Bahiense del Norte, Leandro Javier Ginóbili.

Ads

En su declaración, afirmó que no tenía conocimiento que el club no podía funcionar, aunque sabía que no tenía habilitación y que nunca recibieron intimación municipal de ningún tipo. Ginóbili está imputado de estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal de delitos.

A la salida, su abogado, Sebastián Cuevas, defendió la actuación de su cliente al remarcar que el siniestro “fue un hecho imprevisible” y que aun sin la habilitación concluida “no había forma de evitarlo”.

Ads

Así quedó el Club tras el derrumbe.

Respecto de las alertas meteorológicas brindadas, Ginóbili dijo que no estaba informado sobre algún peligro climático antes del evento de patín, ni por los medios de comunicación, ni por ninguna otra vía. En relación a la actividad que realizó el Ingeniero Pablo Ascolani para el club a pedido de las autoridades, afirmó que su tarea fue certificar la cantidad de metros que estaban construidos, pero no la seguridad de las instalaciones.

Ginóbili dijo que como Presidente del club no tenía la obligación de constatar las condiciones estructurales porque el club ya venía funcionando hace muchos años y nunca habían tenido problemas.

Ads

El fiscal Cristian Aguilar- titular de la UFIJ N° 1-sostuvo en la acusación que, por su condición de Presidente de la institución, omitió disponer la suspensión del evento de patín de fin de año frente a la emisión de dos alertas previos de color “naranja” por el Servicio Meteorológico Nacional y otro por el municipio de la ciudad a las 13:00 horas, que conocía la falta de habilitación municipal y que estaba prohibido el desarrollo de actividades en los clubes (por el Código de Habilitaciones) mientras se encuentra en trámite la habilitación y no exista una aprobación definitiva.

Según se indicó, “la conducta imprudente de Ginóbili generó un peligro común, que ocasionó la muerte de 13 personas; lesiones en otras de distinta gravedad; y, simultáneamente, colocó también en peligro de muerte, a las personas que concurrieron al evento de patín”.