A pesar de la lluvia y el cielo gris, miles de fieles comenzaron este sábado la tradicional Peregrinación Juvenil a Luján, una de las principales manifestaciones religiosas del país. La caminata partió desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y tiene como destino la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

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La 52° edición se desarrolla bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y se extenderá durante este sábado 3 y domingo 4 de octubre. Según la organización, se estima que más de un millón de personas llegarán a Luján para participar de la celebración.

La columna con la Imagen Peregrina partió a las 10.00 desde el Santuario de San Cayetano y recorrerá cerca de 60 kilómetros hasta la Basílica. Muchos de los participantes avanzan con pilotos y paraguas para protegerse de la lluvia, aunque las condiciones climáticas no modificaron el desarrollo de la tradicional caminata.

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El grueso de los peregrinos llegará a la ciudad durante la madrugada del domingo. Por la mañana se realizará la tradicional celebración religiosa en la Basílica.

La peregrinación tendrá además este año un significado particular para la comunidad católica por la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre y que tendrá a Luján entre los lugares incluidos en su recorrido.

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Actividades culturales durante el fin de semana

La peregrinación será uno de los principales acontecimientos del fin de semana en Luján, que también contará con distintas propuestas culturales y artísticas en diferentes espacios del partido.

Entre las actividades libres y gratuitas se encuentra Lujanarte, una nueva muestra que se realizará este sábado a las 17.00 en Alma Verde Restó Veggie, en Mitre y Quintana de Carlos Keen. Allí se expondrán obras de Alicia Facal y Analía Tenca.

En el Teatro Trinidad Guevara, ubicado en Rivadavia 1096, el domingo a las 20.00 se presentará el Concierto de la Orquesta El Ombú, en el marco de los festejos por sus 19.00 años. Las entradas tienen un valor de $7.000.

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Además, el miércoles 7 de octubre a las 19.00 se realizará “Somos Música”, una nueva muestra musical de la Escuela de Arte, con entrada gratuita.

La agenda también incluye propuestas teatrales y musicales en otros espacios de la ciudad. El domingo a las 20.00, en el Teatro El Galpón, se presentará “Escorial y los perros del rey”, una adaptación de la obra de Michel de Ghelderode, con actuaciones de Andrés Gonzalo y Várszegui Róttoli. Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000.

A su vez, el viernes 2.00 se realizará una noche de jazz fusión en Bulzack Jazz Café, con la presentación del Dúo Pedreira Belmonte y Bucky Arcella Trío.

Con la llegada de los peregrinos y una agenda que combina actividades religiosas, culturales y artísticas, Luján se prepara para un fin de semana con una importante convocatoria, mientras continúa el avance de quienes emprendieron el camino desde Liniers hacia la Basílica.