Angelina, la menor de 12 años que recibió un disparo en el cráneo de una bala perdida en Navidad, recibió el alta hospitalaria.

Ads

La víctima del disparo se encontraba internada desde el pasado 25 diciembre, en Sanatorio La Trinidad, de Ramos Mejía.

Ricardo, tío de la menor confirmó el egreso hospitalario de su sobrina en declaraciones televisivas.

Ads

La menor deberá seguir un tratamiento y controles para seguir con la evolución de su estado de salud.

El hecho ocurrió mientras la joven observaba los fuegos artificiales en la vereda de la casa de sus abuelos, en Pedro Castelli al 300, a metros del Acceso Oeste, minutos después de la medianoche del 25 de diciembre. Por el momento, no hay detenidos por el caso.

Ads