En diálogo con LaNoticia1.com Ernesto Acuña, miembro de UKRA (Unión de Kiosqueros de la República Argentina) definió el balance como "desparejo" porque "esta pandemia, este año con las vetas, afectó muy fuerte a los colegas que tenían colegios cercas, organismos públicos, y lugares de mucha concentración de gente".

En CABA, por ejemplo, la zona más afectada fue la de Microcentro y Tribunales, al igual que las zonas de oficinas. Sin embargo, en los barrios hubo un crecimiento del consumo y esta situación se vio replicada a lo largo de la Provincia y el país.

"Por un lado se quedó la gente que no iba a trabajar al centro y, por otro lado, no se sintió tanto la falta. Muchos nos reinventamos con la pandemia como kioscos y tratamos de salvarla un poco más. Hubo zonas que los colegas lo sintieron mucho y en los barrios no tanto" opinó el kiosquero.

Respecto a las compras, Acuña afirmó que hubo un cambio en el consumo donde los productos más vendidos fueron los de librería y cotillón. Incluso en esta época del año, el referente de UKRA observa que, con la disminución de venta de pirotecnia, "empezamos a vender serpentina, nieve, lanza papeles, tarjetas navideñas, moños de regalo".

También incluyeron budín, pan dulce, y otros productos que se venden para fin de año, incluso el Chaski Bum clásico y la estrellita.

Si de consumo se trata, los clientes disminuyeron la compra de cigarillos en los últimos meses, aunque había subido durante la pandemia. "Se había stockeado la gente, tenia, compraba por cartón, lo que hubo es una baja tenue, pero un muy fuerte pasaje de marcas más caras a más económicas" aseguró el kioquero.

En su caso, Acuña explicó que "el 50% de los cigarrillos que vendo son los económicos, que valen casi la mitad de los otros". Además, los consumidores se volcaron a la compra de tabaco, "una tendencia que venía de Europa y este año pegó muy fuerte entre la gente más joven, empezó a fumar mucho tabaco y las marcas más importantes están preocupadas porque les bajó mucho la venta".

Este año se vio caracterizado por los aumentos y, en el rubro de los kiosqueros, los productos que más aumentos sufrieron fueron las gaseosas, las cervezas con dos aumentos en un mes, pero desde UKRA afirmaron que "subieron todos los productos injustificadamente".

En este sentido, Acuña resumió: "Fue parejo, un poco en todas las empresas se sitio un fuerte aumento en noviembre después de que empezó a hacer ruido el dólar blue que subieron todas las marcas, luego bajó el dólar fuerte y no bajó nadie".