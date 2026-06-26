El Concejo Deliberante de Balcarce aprobó por unanimidad la ordenanza de Ficha Limpia, una iniciativa que impedirá el acceso a cargos no electivos a la función pública municipal a personas con antecedentes penales o condenas por delitos dolosos, es decir, no incluye intendente, concejales ni consejeros escolares.

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La norma fue impulsada por el concejal Gonzalo Scioli, del bloque Somos. Durante el tratamiento se incorporó una modificación para incluir también a los directivos del Hospital Municipal dentro de los alcances de la norma, ampliando el alcance de la ordenanza.

Scioli defendió el proyecto y destacó que “la confianza se construye con el ejemplo”. En su intervención, sostuvo que la medida “no es una cuestión partidaria ni apunta contra una persona en particular”, sino que busca definir criterios para quienes tienen a su cargo la administración de recursos públicos y la representación de la comunidad.

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“La política atraviesa tiempos complejos. Muchas veces los ciudadanos sienten distancia, desconfianza e incluso decepción respecto de las instituciones. Frente a ello, no alcanza con pedir confianza: debemos construirla. Y la confianza se construye con hechos, con reglas claras y con el ejemplo”, afirmó, según publicó el medio La Vanguardia.

Balcarce se convirtió así en el segundo distrito de la provincia de Buenos Aires en aprobar una ordenanza de Ficha Limpia, tras lo hecho por General Arenales semanas atrás.

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El edil explicó que la ordenanza no reemplaza el accionar de la Justicia ni afecta el principio de inocencia, sino que se basa en decisiones judiciales firmes relacionadas con delitos considerados graves, como corrupción, fraude contra el Estado y abuso de la función pública.

“La Ficha Limpia no busca excluir personas; busca proteger instituciones. No pretende limitar la democracia; busca fortalecerla”, señaló Scioli, quien agregó que la democracia también se mide por la calidad y la integridad de quienes ocupan cargos públicos.

Además, destacó que los vecinos tienen derecho a conocer que quienes asumen funciones de responsabilidad cumplen con determinados estándares de conducta. “Los cargos públicos deben ser un servicio a la comunidad, nunca un refugio ni un privilegio”, sostuvo.