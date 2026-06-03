Tras la aprobación por parte del Concejo Deliberante de General Arenales de la ordenanza de Ficha Limpia, una iniciativa impulsada por el bloque de concejales de Juntos-UCR, LANOTICIA1.COM dialogó con el jefe de la bancada, Juan Pablo Olivieri.

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Contó que la ordenanza se presentó hace veinte días, previo a un trabajo en comisión de reglamento donde se hicieron cuatro o cinco modificaciones. “La verdad que es un orgullo que General Arenales sea pionero en este tema que apunta a la transparencia, a lo que la sociedad está pidiendo hacia la clase política, feliz por esto”, sostuvo.

De acuerdo a la ordenanza 2339/2026, los cargos alcanzados para la restricción de condenados con fallo firme, dictado en segunda instancia o hasta que haya cumplido la pena son el intendente; Secretarios y subsecretarios de la Administración Central; Directores Generales y Subdirectores; Delegados municipales; Concejales y secretarios del HCD; y tesoreros y contadores Municipales; y postulantes a juez de faltas.

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Los delitos alcanzados son los relacionados con hechos de corrupción; contra la seguridad de la Nación; contra los poderes públicos y el orden constitucional; cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, encubrimiento, fraude en perjuicio de la Administración Pública, delitos contra el orden económico y financiero; homicidio, violencia de género o contra la integridad sexual en cualquiera de las modalidades previstas en el Código Penal; delitos que se incorporen y tipifiquen en el Código Penal de la Nación por medio de nuevas normativas o en cumplimiento de Convenciones Internacionales a las que adhiera nuestro País; y Deudores alimentarios morosos inscriptos en el registro provincial, siendo obligatorio presentar el certificado expedido.

-Concejal Olivieri, ¿se generaron dudas con respecto a la aprobación del proyecto? Es un tema que siempre toca las sensibilidades cuando los propios funcionarios se tienen que regular a sí mismos.

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Desde el bloque nuestro, y por eso la presentamos, nunca tuvimos dudas hacia el proyecto, poder aplicarlo, hacia que la Intendenta lo, lo aplique también hacia sus funcionarios. Sí, por ahí, concejales de la oposición no estaban muy contentos con el proyecto. Es un poco también lo que pasó en Congreso, que no se pudieron poner de acuerdo con Ficha Limpia. Acá, detrás de cámara, por ahí tenían algunos reparos sobre el proyecto, pero a la hora de la votación lo aprobaron por unanimidad.

Cuando hablamos de Ficha Limpia quiere decir que toda persona que tenga causa de abuso sexual, causa de enriquecimiento ilícito, deudores alimentarios, violencia de género, no pueda ocupar un cargo público.

Nosotros lo aplicamos tanto para el legislativo como para el ejecutivo, arrancando desde el intendente hasta el último eslabón de la parte política, hasta el tesorero y el contador del municipio, a todas las escalas municipales.

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Puede pasar que alguien ingrese con “ficha limpia”, y durante el proceso de su mandato ocurra alguna de estas causas. Bueno, será apartado del cargo hasta que se esclarezca, o que cumpla una pena. Siempre va a actuar la justicia. Nosotros estamos hablando siempre de todas estas causas con condena firme, en segunda instancia. Así que bueno, lógicamente siempre actúa primero la justicia y después bueno, se aplicaría esta ordenanza.

-Usted menciona cuando ocurre una condena en el transcurso de mandato, ¿pero puede llegar alguien condenado ser electo también? ¿Se impedirá que asuma o cómo funciona?

La ordenanza impide que ingrese al concejo deliberante. Lo que nosotros mediante una ordenanza no podemos impedir es que una persona con estas causas sea candidato, integre una lista. Eso nosotros no lo podemos impedir. Ojalá llegue en algún momento que Ficha Limpia se aplique a nivel nacional.

Nosotros lo que pudimos hacer de nuestro pequeño concejo deliberante es aplicar a que no trabaje en la parte ejecutiva y la legislativa, que no ingrese al concejo deliberante ni al municipio en general.

-¿Esperan un efecto de otros municipios, efecto contagio? A veces, cuando empiezan a sancionarse las cuando se da el primer paso después empiezan a aceptarse otros.

Cuando te dije que estábamos orgullosos de esta ordenanza es también porque nos han llamado muchísimos municipios para pedirnos el proyecto, pedirnos la ordenanza y y poder aplicarlo en cada concejo deliberante. Así que creo que esto va a ser un efecto multiplicador y bueno, bienvenido sea.

Aparte es un poco lo que yo explicaba a la hora de la votación. Nosotros hoy somos oficialismo como partido radical, pero esto queda establecido bajo ordenanza para los gobiernos que vengan en el tiempo. Creo que ese es el rol del concejal y te vuelvo a repetir, es un mensaje que la sociedad estaba esperando acá en Arenales, tuvo mucha repercusión porque la política últimamente está siendo manchada y estos son pequeños gestos que ayudan a volver a tomar confianza.