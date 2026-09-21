El autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce volverá a recibir competencias nacionales después de casi 15 años y, con su reapertura, también aparece la posibilidad de que el Turismo Carretera (TC) regrese al histórico circuito bonaerense.

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El gobernador Axel Kicillof participará este viernes de la reinauguración oficial del autódromo, que permanecerá activo durante el fin de semana con las TC Pick Up, además de otras categorías. Será el primer evento nacional en el trazado desde su cierre para las grandes categorías.

Consultado este lunes sobre la posibilidad de que el Turismo Carretera vuelva a Balcarce, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue contundente: “Ojalá, ojalá”.

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“Nosotros esperamos que se siga fortaleciendo el autódromo, el automovilismo en la provincia de Buenos Aires y que, bueno, que todos los autódromos que tiene disponible nuestra provincia estén en condiciones”, sostuvo durante la conferencia de prensa.

Bianco destacó que la recuperación del circuito representa un primer paso después de un largo período sin competencias nacionales.

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“Este va a ser un primer paso luego de 15 años, ¿no? Casi 15 años, 14 años y 10 meses, más o menos. La reinauguración de un autódromo histórico en la provincia de Buenos Aires”, señaló.

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Una inversión de casi $3.000 millones

El autódromo fue sometido a una remodelación integral a partir de una inversión de la Provincia cercana a los $3.000 millones, ejecutada durante los últimos dos años en conjunto con la Municipalidad de Balcarce.

Las obras incluyeron la redefinición del trazado de la pista, ampliación de las zonas de escape, construcción de nuevos muros de hormigón y asfaltado del playón, además de distintas mejoras a lo largo del circuito.

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Bianco recordó que el autódromo había quedado fuera del calendario de las grandes categorías luego de un accidente trágico ocurrido en noviembre de 2011, durante una competencia en la que murió el piloto Guido Falaschi.

“Este no estaba en condiciones, claramente. De hecho, había habido un accidente trágico”, explicó.

El ministro también destacó las características del circuito y su valor para el automovilismo argentino: “Es, la verdad que es un autódromo hermoso”.

En ese sentido, remarcó que Balcarce es la capital nacional del automovilismo y la ciudad natal de Juan Manuel Fangio.

“Era un poco raro tener en la provincia de Buenos Aires, en Balcarce, la capital nacional del automovilismo y que no haya carreras y una estructura ahí inutilizada”, afirmó.

El impacto turístico en Balcarce y la región

Más allá de la actividad deportiva, desde el Gobierno bonaerense destacan el movimiento turístico y económico que puede generar la recuperación del autódromo.

Bianco estimó que alrededor de 20.000 personas llegarán a la ciudad durante el próximo fin de semana y consideró que el impacto se extenderá a otros municipios de la zona.

“Esto es una, obviamente, una atracción turística, además de deportiva, además de la pasión de los fierros”, sostuvo.

Según explicó, la llegada de visitantes puede generar una fuerte demanda de alojamiento en Balcarce y localidades cercanas.

“Eso va a tener un impacto económico muy, muy grande sobre Balcarce y sobre toda toda esa zona, porque seguramente otros pueblos, otros municipios de la zona van a poner a disposición capacidad hotelera”, señaló.

El funcionario vinculó además la recuperación del circuito con la situación que atraviesa actualmente el turismo en la región.

“Le va a venir muy bien esa zona que está muy castigada por el turismo, por la falta de turismo, por el problema económico que estamos viviendo los argentinos”, afirmó.

De acuerdo con la Municipalidad de Balcarce, la reapertura del circuito se concretará el 26 y 27 de septiembre, con la presencia de las TC Pick Up, TC Pista Pick Up y Turismo Special de la Costa.

La posibilidad de que el Turismo Carretera vuelva a competir en el Juan Manuel Fangio queda así como uno de los próximos objetivos para un autódromo que busca recuperar su lugar dentro del calendario nacional.