Dese diciembre el BNA comenzó a ofrecer el programa “Viajá Más”, que otorga beneficios que incluyen opciones de financiación y descuentos exclusivos para aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones en territorio nacional.

Los usuarios pueden ingresar a la web del BNA y elegir entre los prestadores adheridos sin necesidad de ser clientes de la entidad.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran las cuotas sin interés, reintegros y promociones especiales dirigidas a los clientes que utilicen su billetera digital MODO BNA+ junto con tarjetas de crédito Visa o MasterCard del Banco.

Este conjunto de beneficios contempla hasta 12 cuotas sin interés en diversos rubros relacionados con viajes y descanso, sin costo financiero en las operaciones informadas.

El menú de opciones de pago en cuotas abarca una variedad de servicios turísticos y de movilidad. Por ejemplo, las agencias de viajes ofrecen planes en 6, 9 y 12 cuotas sin interés para paquetes y servicios nacionales; mientras que el alquiler de autos se presenta con opciones de 6 y 12 cuotas sin interés.

Para quienes buscan volar, Aerolíneas Argentinas y el portal Despegar brindan la oportunidad de financiar en 6 cuotas sin interés exclusivamente para destinos nacionales.

Adicionalmente, el Banco Nación ha establecido reintegros significativos que se reflejarán como ajustes de crédito en los resúmenes de cuenta de los usuarios. Entre estos beneficios, se destacan descuentos del 10 % en hoteles y balnearios, así como un 20 % de reintegro en gastronomía mediante pagos con QR de MODO BNA+.

