El Banco Nación anunció una serie de medidas especiales para personas y empresas afectadas por el fuerte temporal que golpeó a distintos puntos de la Costa Atlántica y otras regiones del país durante los días 8 y 9 de este mes. Entre los beneficios, habrá prórrogas para pagar deudas, créditos con tasas bonificadas y financiamiento para recomponer actividades dañadas por las inclemencias climáticas.

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La asistencia está destinada a MiPyMEs y personas humanas de la provincia de Buenos Aires y zonas de la Patagonia que hayan sufrido consecuencias económicas por el temporal.

Uno de los puntos centrales del programa tiene que ver con un requisito obligatorio: quienes quieran acceder deberán presentar una declaración jurada firmada donde acrediten haber sido afectados de manera directa por la situación climática.

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Qué beneficios tendrán las empresas

Para las MiPyMEs, el Banco Nación habilitó renovaciones y prórrogas de operaciones vigentes, además de nuevas líneas de financiamiento para capital de trabajo e inversiones.

Los montos podrán llegar hasta los $100 millones por usuario, aunque en el caso del capital de trabajo el tope será de $50 millones.

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Además, las nuevas financiaciones contarán con una bonificación de 2 puntos porcentuales anuales durante los primeros 24 meses.

En cuanto a los plazos:

Las prórrogas podrán extenderse hasta 360 días.

Los créditos para inversiones tendrán hasta 60 meses de plazo.

Los destinados a capital de trabajo podrán pagarse hasta en 36 meses.

También se estableció un período de gracia para el pago de capital que podrá alcanzar hasta 12 meses.

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Qué pasa con las personas afectadas

Para las personas humanas alcanzadas por la medida, el Banco Nación dispuso:

Una prórroga extraordinaria de 90 días para obligaciones ya vigentes.

Un período de gracia de 90 días para comenzar a pagar nuevos créditos personales.

Además, las nuevas operaciones vinculadas a cartera haberes, previsional y abierta tendrán una bonificación de 6 puntos porcentuales anuales.

Desde la entidad señalaron que el objetivo es acompañar la recuperación económica de las zonas afectadas y sostener tanto la actividad productiva como la situación financiera de las familias golpeadas por el temporal.