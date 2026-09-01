El Banco Provincia presentó una nueva línea hipotecaria UVA y un préstamo personal destinado a la compra de viviendas modulares. El objetivo es ampliar el acceso al financiamiento y dinamizar la actividad de la construcción, se explicó oficialmente.

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La primera novedad es el crédito UVA Casa Propia, con un máximo de 250.000 UVA, unos $524 millones, una tasa desde 9% nominal anual más UVA y un plazo de hasta 240 meses. La línea permite financiar hasta el 80% para quienes cobran sus haberes en el banco y hasta el 70% para el resto. La cuota puede representar hasta el 25% de los ingresos en el primer caso y el 20% en el segundo. El crédito contempla una cláusula vinculada al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) para limitar el impacto de una eventual suba de la cuota por encima de los ingresos.

La segunda novedad es un préstamo personal para la compra de viviendas modulares, que financia hasta el 100% del valor incluido el IVA, con un máximo de $100 millones y un plazo de hasta 96 meses. Para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia, la tasa es de UVA + 9% anual; para el público general, UVA + 15%. Al ser personal, no requiere hipoteca ni intervención de escribano.

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