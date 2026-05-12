El Banco de la Provincia de Buenos Aires confirmó el cierre de la sucursal 7004 de Pedernales y el traslado de toda su operatoria a la sede de Norberto de la Riestra, ubicada a 13 kilómetros. La decisión generó preocupación y movilización entre vecinos de la localidad del partido de 25 de Mayo, que advierten por las consecuencias económicas y sociales que traerá la medida.

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A través de un comunicado, la entidad bancaria informó que “el Directorio de Banco Provincia resolvió trasladar la operatoria de la delegación Pedernales a la sucursal Norberto de la Riestra, de la cual depende”.

Según explicaron, la decisión forma parte de un “proceso de reordenamiento de recursos orientado a fortalecer la eficiencia y sostenibilidad del servicio”, en un contexto de retracción del sistema financiero y reducción de la operatoria presencial producto de los cambios tecnológicos.

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Desde el banco aclararon además que no habrá pérdida de puestos laborales. Las cuatro personas que actualmente trabajan en la sucursal de Pedernales continuarán desempeñando funciones en la sede de Riestra.

A pesar de la explicación oficial, la medida encendió la alarma entre vecinos, comerciantes, jubilados y productores de la localidad, que cuenta con poco más de 1600 habitantes y considera al banco un servicio esencial para la vida cotidiana y la actividad económica.

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Durante la mañana del lunes, vecinos realizaron una manifestación frente a la sucursal para expresar su rechazo al cierre. De la protesta participaron comerciantes, empresarios, jubilados y representantes de instituciones locales.

Joaquín Acuña, médico veterinario y miembro de la Comisión de Fomento, había advertido que “hay una gran preocupación en el pueblo por lo que implica perder este servicio esencial”.

En ese sentido, explicó que la sucursal tiene una importante cartera de clientes vinculados al agro, cerealeras, industrias lácteas y comercios, generando un movimiento económico constante en Pedernales.

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Además, remarcó que muchas personas de localidades cercanas llegan al pueblo para operar en el banco y también consumen en estaciones de servicio y comercios de la zona.

Sin embargo, sostuvo que el impacto más fuerte será social. “Un jubilado que cobra la mínima y tenga que resolver un problema bancario deberá viajar a Norberto de la Riestra, a 13 kilómetros, sin transporte público disponible”, señaló en declaraciones publicadas en La Razón.

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Los vecinos remarcaron que la falta de colectivos o servicios regulares complica especialmente a adultos mayores y sectores vulnerables, que deberán afrontar gastos extras de traslado o recurrir a alternativas informales para realizar trámites bancarios.

Desde la Cooperativa Eléctrica, Telefónica y Agua Potable de Pedernales también manifestaron su preocupación y señalaron: “El Banco Provincia cumple un rol esencial para vecinos, jubilados, comerciantes, productores e instituciones de la localidad. Su presencia significa desarrollo y oportunidades para todos”.

Por su parte, desde el Banco Provincia insistieron en que el cierre de la sucursal no implica un retiro de la entidad de la región, ya que el partido de 25 de Mayo continuará contando con atención en las sedes de Norberto de la Riestra y de la ciudad cabecera.

La entidad destacó además que posee más de 400 sucursales distribuidas en todo el territorio bonaerense y que sigue siendo la banca pública con mayor presencia territorial en la provincia de Buenos Aires.