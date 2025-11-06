La próxima temporada estival podrá disfrutarse en la costa atlántica mediante un financiamiento que ofrece el Banco Provincia (BAPRO).

Ads

La nueva oferta se llama "Tu préstamo aquí: Especial Verano", una línea destinada a apoyar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos.

Durante diciembre, enero y febrero, el Banco pondrá en marcha una serie de iniciativas que incluyen promociones con tarjetas de crédito, préstamos personales especiales y beneficios con Cuenta DNI. Las medidas buscan dinamizar el comercio local y facilitar el acceso a servicios turísticos para miles de personas. Habrá cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento.

Ads

"Tu préstamo acá: Especial Verano", estará destinado a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos. Son créditos de hasta 2 millones de pesos, con un plazo máximo de 12 meses, que se gestionan de forma 100 % digital y ofrecen tasas preferenciales para quienes perciban sus haberes en el Banco. El principal atractivo de este préstamo es que se coordina entre el cliente y el comercio, que le genera una oferta personalizada para aceptar desde Cuenta DNI o el home banking.

También se reforzarán los beneficios habituales de Cuenta DNI, con descuentos en comercios de cercanía, supermercados y eventos especiales como espectáculos culturales y musicales en zonas turísticas. Asimismo, el programa “Mesumo Navidad” permitirá acceder a vouchers con rebajas de hasta el 40 %, acumulables con otras promociones vigentes.

Ads

“Tu préstamo acá: Especial Verano” incluye alojamiento, alquiler de carpas, sombrillas, hospedajes, etc. ofrecidos por empresas adheridas. Hasta 2.000.000 de pesos. Plazos de 3, 6, 9 y 12 meses. Tasa de interés desde 56%.

Si el cliente acuerda la contratación de un servicio, el comercio ofrecerá un financiamiento personalizado según su perfil crediticio, con plazos y montos específicos, que le aparecerán al cliente en Cuenta DNI o Home Banking.

El cliente tendrá hasta el final del día para aceptarla la propuesta. Si aprueba, el dinero se le transferirá al comercio al día siguiente. Luego llegarán las cuotas a pagar para el turista.

Ads

El anuncio incluye diferentes promociones para la próxima temporada. Con tarjetas los beneficios son:

*Hoteles y alojamientos: hasta 6 cuotas sin interés. Incluye venta presencial, online y telefónica.

*Automotor y gomerías: hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.

*Balnearios: hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos.

*Entretenimiento: 25 % de ahorro con tope de reintegro de $ 10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.

*Especial Navidad y Reyes: 20 % de ahorro sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías, etc. Del 20 al 23 de diciembre (Navidad) y el 5 de enero de 2026 (Reyes).

Con Cuenta DNI:

*Descuentos habituales en comercios de barrio, supermercados, ferias y muchos más.

*Beneficios especiales para la temporada en zonas turísticas.

*Eventos gratuitos para los miembros de la Comunidad Cuenta DNI.

Programa Mesumo Navidad:

*Se podrán canjear vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40%. Con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente.

*Se podrán utilizar en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.

*Se canjearán del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock. Del 15 al 30 se podrá utilizar el voucher. Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.