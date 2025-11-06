"Tu préstamo aquí: Especial Verano": La promoción de vacaciones financiadas de Banco Provincia
La entidad dispuso que, a través de sus medios de pago, como tarjetas o Cuenta DNI, los veraneantes en la costa atlántica puedan acceder a la financiación de ciertos productos. El proceso indica que se establece un precio con el comerciante y el Banco facilita el acceso para que se abone hasta en 12 cuotas.
La próxima temporada estival podrá disfrutarse en la costa atlántica mediante un financiamiento que ofrece el Banco Provincia (BAPRO).
La nueva oferta se llama "Tu préstamo aquí: Especial Verano", una línea destinada a apoyar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos.
Durante diciembre, enero y febrero, el Banco pondrá en marcha una serie de iniciativas que incluyen promociones con tarjetas de crédito, préstamos personales especiales y beneficios con Cuenta DNI. Las medidas buscan dinamizar el comercio local y facilitar el acceso a servicios turísticos para miles de personas. Habrá cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento.
"Tu préstamo acá: Especial Verano", estará destinado a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos. Son créditos de hasta 2 millones de pesos, con un plazo máximo de 12 meses, que se gestionan de forma 100 % digital y ofrecen tasas preferenciales para quienes perciban sus haberes en el Banco. El principal atractivo de este préstamo es que se coordina entre el cliente y el comercio, que le genera una oferta personalizada para aceptar desde Cuenta DNI o el home banking.
También se reforzarán los beneficios habituales de Cuenta DNI, con descuentos en comercios de cercanía, supermercados y eventos especiales como espectáculos culturales y musicales en zonas turísticas. Asimismo, el programa “Mesumo Navidad” permitirá acceder a vouchers con rebajas de hasta el 40 %, acumulables con otras promociones vigentes.
“Tu préstamo acá: Especial Verano” incluye alojamiento, alquiler de carpas, sombrillas, hospedajes, etc. ofrecidos por empresas adheridas. Hasta 2.000.000 de pesos. Plazos de 3, 6, 9 y 12 meses. Tasa de interés desde 56%.
Si el cliente acuerda la contratación de un servicio, el comercio ofrecerá un financiamiento personalizado según su perfil crediticio, con plazos y montos específicos, que le aparecerán al cliente en Cuenta DNI o Home Banking.
El cliente tendrá hasta el final del día para aceptarla la propuesta. Si aprueba, el dinero se le transferirá al comercio al día siguiente. Luego llegarán las cuotas a pagar para el turista.
El anuncio incluye diferentes promociones para la próxima temporada. Con tarjetas los beneficios son:
*Hoteles y alojamientos: hasta 6 cuotas sin interés. Incluye venta presencial, online y telefónica.
*Automotor y gomerías: hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.
*Balnearios: hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos.
*Entretenimiento: 25 % de ahorro con tope de reintegro de $ 10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.
*Especial Navidad y Reyes: 20 % de ahorro sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías, etc. Del 20 al 23 de diciembre (Navidad) y el 5 de enero de 2026 (Reyes).
Con Cuenta DNI:
*Descuentos habituales en comercios de barrio, supermercados, ferias y muchos más.
*Beneficios especiales para la temporada en zonas turísticas.
*Eventos gratuitos para los miembros de la Comunidad Cuenta DNI.
Programa Mesumo Navidad:
*Se podrán canjear vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40%. Con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente.
*Se podrán utilizar en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.
*Se canjearán del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock. Del 15 al 30 se podrá utilizar el voucher. Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión