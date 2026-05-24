Banco Provincia suma inteligencia artificial al home banking y difunde sus recomendaciones de inversión para mayo
La banca pública bonaerense incorporó un asistente con Inteligencia Artificial a su home banking y difundió nuevas recomendaciones de inversión para mayo, con opciones que van desde plazos fijos UVA hasta bonos en dólares y fondos comunes adaptados a distintos perfiles de riesgo.
Banco Provincia incorporó un nuevo asistente basado en Inteligencia Artificial a su home banking y, además, difundió su informe mensual de inversiones con recomendaciones para distintos perfiles de ahorristas en mayo.
La entidad bonaerense continúa profundizando así su estrategia de transformación digital y educación financiera, con herramientas orientadas tanto a simplificar operaciones bancarias cotidianas como a acercar alternativas de ahorro e inversión a sus clientes.
PIA: la nueva asistente virtual con IA
La principal novedad es la incorporación de PIA, un asistente conversacional basado en Inteligencia Artificial generativa que ya funciona dentro del home banking para personas y también en la app BIP Móvil.
El sistema permite interactuar mediante lenguaje natural y realizar operaciones bancarias mientras conversa con la persona usuaria. Entre las funciones disponibles se encuentran consultas de saldo y movimientos, transferencias entre cuentas propias, apertura de cuentas cuotapartistas, constitución de plazos fijos, compra y venta de dólares, suscripción y rescate de fondos de inversión e información sobre distintas alternativas financieras.
El asistente guía paso a paso cada operación y solicita validaciones de seguridad mediante token y biometría cuando la transacción lo requiere.
Desde la banca pública bonaerense destacaron que esta incorporación busca agilizar la experiencia de uso y facilitar el acceso a servicios financieros de manera más intuitiva.
Qué recomienda Banco Provincia para invertir en mayo
En paralelo, Banco Provincia difundió su informe de Carteras Sugeridas de Inversión correspondiente a mayo, elaborado por la Gerencia de Mercado de Capitales.
El documento analiza el escenario económico internacional y local y propone distintas estrategias según el perfil de riesgo de cada inversor, en un contexto marcado por cierta estabilidad cambiaria en la Argentina y volatilidad en los mercados globales.
Para perfiles conservadores, el informe pone el foco en herramientas orientadas a preservar capital y mantener liquidez, como el plazo fijo UVA, las colocaciones tradicionales a tasa fija y fondos comunes como 1822 Raíces Ahorro Pesos 24/7 y Ahorro Plus.
En el caso de perfiles moderados, aparecen alternativas vinculadas a bonos ajustados por inflación, instrumentos en dólares y nuevos bonos provinciales ajustados por TAMAR o CER.
Por último, para perfiles agresivos, el informe destaca oportunidades en bonos soberanos en dólares, acciones —especialmente del sector energético— y fondos vinculados a mercados internacionales.
La entidad remarcó que las carteras son orientativas y que cada decisión de inversión debe adecuarse al perfil y horizonte de cada persona usuaria.
Transformación digital y cultura financiera
Las novedades se enmarcan en la campaña “Baño de inversión”, con la que Banco Provincia busca promover herramientas de ahorro e inversión para distintos públicos.
Con la incorporación de Inteligencia Artificial y la difusión periódica de informes financieros, la entidad apuesta a combinar innovación tecnológica, accesibilidad y educación financiera en sus canales digitales.
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