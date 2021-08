El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, dijo que este jueves se reunirán con el gobierno bonaerense “con la expectativa de que haya un acuerdo paritario, "para pasar del 35% al 45% por lo menos y con posibilidad de revisión”. En ese marco, defendió la gestión del actual gobernador Axel Kicillof y reconoció que “la Provincia tiene una actitud de escucha, de entender lo que sucede con las necesidades de los trabajadores”.

En materia electoral, dijo que la mala gestión en educación es uno de los factores centrales por los cuales María Eugenia Vidal no se pudo presentar en Provincia. “Vidal no se pudo volver a presentar en la Provincia y mucho tiene que ver con la educación, ayer no pudo contestar sobre el ataque a la escuela pública y los maestros. Hay que comparar la gestión de Vidal con cualquier gestión y si la comparamos con la de Kicillof es de una diferencia abismal”, enfatizó Baradel.

Destacó que “hay sectores que descalifican lo público para avanzar en la mercantilización de la educación. La falta de inversión en las escuelas y no recibir a los gremios durante meses ocurrió en el gobierno de María Eugenia Vidal y luego sufrimos la explosión de una escuela con la muerte de Sandra y Rubén”. Además, Baradel recordó que “Juntos por el Cambio interrumpió el plan Conectar-Igualidad y la capacitación permanente de los docentes en universidades y se las entregó a organizaciones privadas”.

“Vidal no puede recorrer las escuelas de la Provincia porque le hizo mucho daño a la educación pública, si no por qué no se presenta nuevamente a elecciones en la Provincia”, se preguntó el dirigente. En otro orden, dijo que el presidente Alberto Fernández “está sufriendo un ataque sobre una cuestión de la que se hizo cargo”, por lo que consideró que “el ataque permanente de los medios responde a otro tipo de intereses”.