En la CTA de los Trabajadores (CTA-T) hubo elecciones internas y se impuso Roberto Baradel con comodidad sobre la lista opositora de Romina del Plá, diputada nacional del Frente de Izquierda.

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Con esta victoria, reemplazará al frente de la central obrera a Hugo Yasky, que llevaba 20 años a cargo de la secretaría general de la central obrera que dividió en 2010 entre la de los Trabajadores y la Autónoma.

Según informó Baradel a través de un comunicado, ganó con el 95% de los votos y se impuso en todas las seccionales. Para alcanzar este resultado fue determinante el importante caudal de votos aportado por la provincia de Buenos Aires, territorio en el que se concentraba el 80% de las candidaturas de la lista opositora.

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En tanto que también se desarrollaron en simultáneo las elecciones de la CTA-T en la provincia de Buenos Aires, donde la Lista 10 “Pablo Masciángelo”, encabezada por el dirigente del SUTEBA Raúl Calamante, obtuvo un contundente triunfo con el 93% de los votos.

“La elección demostró una importantísima participación en las 44 regionales bonaerenses, consolidando a la CTA-T como un potente espacio de organización y articulación de sindicatos y movimientos sociales, con una fuerte presencia y expansión territorial en toda la provincia”, se indicó.

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En territorio bonaerense, la Lista 10 llevó como candidatos a secretarios generales adjuntos a Silvana Scali, dirigente de CICOP, y Hugo Russo, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). La nómina se enfrentó a la Lista 6 Multicolor, encabezada por Olga Ortigoza, dirigente de la oposición de SUTEBA La Matanza.

Con este resultado, Calamante sucederá a Baradel al frente de la CTA-T bonaerense. Al respecto, el nuevo secretario general electo destacó el significado político del resultado electoral: “El resultado de esta elección es un claro mensaje de la militancia de la CTA-T para continuar por el camino de la unidad, fortalecer la resistencia al gobierno de Milei y construir una alternativa política para 2027, con un fuerte protagonismo de las y los trabajadores”.

El dirigente también realizó un balance de la campaña electoral, que incluyó una extensa recorrida por las distintas regionales de la provincia de Buenos Aires. “Durante esta campaña pudimos recorrer casi la totalidad de las regionales de la provincia, compartiendo encuentros, plenarios y actos con compañeros y compañeras de distintos sindicatos, organizaciones y movimientos sociales. En cada uno de esos lugares pudimos percibir la difícil situación económica y social que atraviesan nuestras comunidades, pero también nos llenó de esperanza la voluntad, la fuerza y la firmeza de la militancia para seguir dando la pelea”, expresó.

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En ese sentido, Calamante remarcó la importancia de fortalecer la organización sindical frente a las políticas del Gobierno nacional y avanzar en la construcción de una alternativa política. “Tenemos por delante el enorme desafío de seguir enfrentando las políticas de ajuste de Milei, defender la provincia de Buenos Aires y construir una esperanza con muchísima fuerza para el año que viene. Tenemos que poner fin a esta etapa de entrega, destrucción de derechos y pérdida de soberanía. La CTA-T va a ser protagonista de esta nueva etapa”, afirmó.