"Si hay bajas temperaturas, como las está habiendo, y no hay calefacción, se continúa en el tema de la virtualidad. No tendría que haber vuelto a la presencialidad. Es un protocolo acordado entre el gobierno y los gremios. Si hay muy bajas temperaturas y no hay calefacción, se continúa en el marco de la virtualidad. Que ha pasado con varias escuelas", señaló Roberto Baradel en declaraciones radiales.

Y añadió: "Se está retornando. Impactó el frío, hay muchas escuelas en donde sí se llevan adelante los protocolos. En el marco de una presencialidad cuidada, hay otras que no estaban en condiciones y por eso se postergó la vuelta de la presencialidad. Son diferentes situaciones que se han dado, pero en términos generales se están retomando".

Baradel, alineado con Axel Kicillof, nunca se mostró combativo como lo fue durante la gestión Vidal, y tras el anuncio del retorno a las aulas emitió desde el gremio un tibio comunicado respaldando la decisión y esbozando algunos reparos abstractos.