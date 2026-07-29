Una extensa fila de vecinos se forma este miércoles en una cafetería ubicada en Anchorena y Darragueira, en Baradero, donde una empresa de seguridad privada realiza entrevistas para cubrir un puesto laboral.

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La convocatoria corresponde a Arsec Seguridad Privada, que busca incorporar personal de entre 25 y 45 años para desempeñarse en Baradero y la zona. Según trascendió, todavía no se informó el lugar específico donde se desarrollaría la tarea.

Desde temprano, decenas de postulantes se acercan al comercio céntrico con sus currículums y esperan su turno para ser entrevistados. La imagen de la fila, que alcanza una cuadra, fue difundida por Tu Radio Baradero y FM Tiempo 103.5.

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Dentro del local, representantes de la empresa realizan las entrevistas de manera simultánea y tienen previsto atender a los interesados hasta el mediodía.

Algunos de los vecinos que se presentan cuentan su situación laboral. “Estoy sin trabajo, tengo 46 años. Vine a ver si tengo suerte”, expresa uno de los postulantes durante el móvil de Tu Radio.

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Otro de los entrevistados señala: “Hace cuatro meses que estoy sin trabajo, ya tuve experiencia en seguridad. Vamos a ver qué pasa con este puesto”.

La gran cantidad de personas que se acercan para una única vacante genera una llamativa postal en la ciudad y refleja la alta demanda de empleo entre los vecinos que buscan una oportunidad laboral.