El dato de inflación de octubre generó un nuevo cruce político entre el Gobierno nacional y dirigentes de la oposición. Esta vez, el protagonista fue el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, quien cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, por señalar que las modificaciones en el régimen de Zona Fría tuvieron incidencia en el índice de precios.

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El jefe comunal salió al cruce a través de sus redes sociales y apuntó contra la administración de Javier Milei por haber reducido el alcance del beneficio que permite pagar tarifas de gas más bajas en determinadas regiones del país.

“¿Quién recortó el beneficio? Su propio Gobierno”, planteó Barrera, en referencia a las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda.

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Qué dijo Caputo sobre la inflación de octubre

El ministro Luis Caputo informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en octubre una suba del 2,2% mensual, mientras que la inflación núcleo fue del 1,5%, el registro más bajo de los últimos 15 meses.

De acuerdo con el funcionario, el resultado estuvo compuesto por aumentos del 5,5% en los precios estacionales y del 2,9% en los regulados.

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Caputo también destacó que la inflación interanual alcanzó el 33,1% y acumuló tres meses consecutivos de desaceleración.

Sin embargo, entre los factores que incidieron en el resultado del mes mencionó las modificaciones introducidas en el Régimen de Zona Fría, que repercutieron en la división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

La respuesta de Barrera: “Hágans е cargo, cínicos”

Las explicaciones del ministro provocaron el rechazo del intendente de Villa Gesell, quien consideró contradictorio que el Gobierno señale el impacto inflacionario de una medida que fue impulsada por la propia administración nacional.

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“Primero encarecen el gas a miles de familias; después lo usan para explicar la inflación”, expresó Barrera.

En un mensaje de tono crítico, el mandatario municipal calificó de cínica la postura oficial y reclamó que el Ejecutivo asuma la responsabilidad por las consecuencias de los cambios en los subsidios.

La disputa por el beneficio de Zona Fría

El Régimen de Zona Fría contempla descuentos en las facturas de gas para usuarios que residen en regiones con determinadas condiciones climáticas. Las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional redujeron el alcance del beneficio para parte de los hogares que anteriormente estaban incluidos.

La discusión adquirió relevancia en los municipios bonaerenses alcanzados por el esquema, donde el costo del servicio representa un gasto importante para numerosas familias.

El cruce entre Barrera y Caputo volvió a poner en el centro de la escena el impacto de las decisiones económicas nacionales sobre las tarifas de los servicios públicos y el costo de vida.

Mientras el ministro destacó la desaceleración de la inflación, el intendente cuestionó que el encarecimiento del gas derivado de los cambios en Zona Fría sea presentado como uno de los factores que explican la suba de precios.