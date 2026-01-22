Las heridas, que se produjeron como consecuencia del traumatismo por el accidente ocurrido en la ciudad de Pinamar, fueron confirmadas tras la realización de una resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical.

En este sentido, los equipos de neurocirugía, neurología y terapia intensiva indicaron que se mantiene la inmovilización cervical, según el último parte médico.

Durante la mañana de este jueves, las autoridades del Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” señalaron que el menor continuaba con “asistencia respiratoria ventilatoria en plan de traqueotomía para asegurar vía aérea estable”.

Bastián permanece con pronóstico reservado en la unidad de terapia intensiva, de acuerdo a los datos difundidos por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

"El paciente continúa bajo estricto control médico y pronóstico reservado", concluye el texto.

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero alrededor de las 20, en la zona conocida como La Frontera, cuando el UTV en el que se trasladaba Bastian junto a su padre, una mujer y otros dos niños, fue embestido por una camioneta Amarok.