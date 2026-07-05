Brasil sufrió uno de los grandes golpes del Mundial al quedar eliminado en los octavos de final tras perder 2-1 frente a Noruega, que dio la sorpresa y se metió entre los ocho mejores del certamen.

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El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti llegaba como uno de los principales candidatos al título, pero no logró aprovechar sus oportunidades y terminó pagando caro su falta de eficacia frente a un rival que golpeó en los momentos justos.

La primera gran chance del encuentro fue para la "Verdeamarela", que desperdició un penal en el primer tiempo, una acción que terminó siendo determinante para el desarrollo del partido.

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En el complemento apareció la figura de Erling Haaland, quien marcó dos goles para poner en ventaja a los nórdicos y encaminar una clasificación histórica.

¡SÍ, DE ÉL, DEL NUEVE! GOOOOOOOL DE NORUEGA



Haaland ganó bien de cabeza y le ganó la batalla a Alisson para poner arriba a la selección escandiva por 1-0 ante Brasil, en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/DIiM9q1amp — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

¡¡HAALAND HACE HISTORIA Y SACA AL PENTACAMPEÓN DE LA COPA DEL MUNDO!!



El delantero pateó casi sin mirar al palo izquierdo de Alisson y convirtió su doblete para darle el pase a Noruega a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/v9syJsR0Rn — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Brasil intentó reaccionar y Neymar descontó de penal en el último minuto del encuentro, aunque el gol solo sirvió para decorar el resultado, ya que el tiempo no alcanzó para evitar la eliminación.

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Con este triunfo, Noruega protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial, dejando en el camino a uno de los máximos favoritos y clasificándose a los cuartos de final.

Ahora, el conjunto europeo espera por el ganador del cruce entre México e Inglaterra, con la ilusión de seguir haciendo historia en el torneo.