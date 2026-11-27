La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis, denunció que el Gobierno nacional abandonó la construcción de 16 mil viviendas y aseguró que la Provincia trabaja para terminar los proyectos que quedaron paralizados por la falta de financiamiento.

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En diálogo con Radio Provincia, la funcionaria destacó la decisión política del gobernador Axel Kicillof de sostener los proyectos habitacionales y remarcó la importancia de contar con un ministerio específico para atender esta problemática.

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"Nuestro Gobernador tuvo la visión política de entender esta problemática mundial, nacional y provincial, tuvo la decisión de crear el ministerio de Hábitat, con la voluntad de que se construyan viviendas", expresó.

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Batakis también vinculó la situación habitacional con el deterioro de la economía familiar y alertó sobre las dificultades para afrontar los gastos cotidianos. "Esto se da en el marco de una crisis de alquileres y endeudamiento muy fuerte. Nunca pasó que las familias tuvieran tantas dificultades para pagar, incluso en el caso de deudas con cuotas pequeñas", sostuvo.

En cuanto al avance de las obras, la ministra explicó que la Provincia estableció una estrategia progresiva para recuperar los proyectos que quedaron paralizados. "Comenzamos con las casas abandonadas al 90%, ahora ya estamos con las que quedaron al 50%, con mucho esfuerzo y transparencia", detalló.

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De esta manera, el Gobierno bonaerense busca avanzar con la finalización de viviendas que quedaron inconclusas tras la interrupción del financiamiento nacional, en un contexto de dificultades crecientes para acceder a una casa propia y afrontar los costos de alquiler.