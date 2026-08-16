El partido entre Arsenal de Sarandí y Talleres de Remedios de Escalada por la Primera B Metropolitana terminó en un verdadero escándalo. Cuando el encuentro estaba por finalizar, un cruce entre dos futbolistas derivó en una batalla campal con empujones, corridas y golpes en distintos sectores del campo de juego.

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Todo comenzó sobre el final, cuando Alexis Payés, defensor de Arsenal, fue fuerte abajo sobre Claudio Mosca, de Talleres, para recuperar la pelota. El volante visitante reaccionó con una patada mientras estaba en el piso y, cuando Payés se levantó, también le dio un manotazo.

"Batalla Campal"



Porque los jugadores de Arsenal y Talleres de Remedios de Escalada se agarraron a las piñas. El juez finalizó el partido. pic.twitter.com/VXm27vAB8t — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 15, 2026

La situación rápidamente se descontroló. Varios jugadores de Arsenal se acercaron para defender a su compañero y comenzaron los empujones, insultos y golpes entre integrantes de ambos planteles.

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Pero el conflicto tuvo otro foco. En medio del tumulto, Eugenio Olivera tuvo un cruce con Uriel La Rosa y le lanzó un manotazo. Luego, cuando intentaba alejarse, fue alcanzado por Mariano Del Col, quien le dio una patada y un golpe de puño.

En cuestión de segundos, todo se convirtió en un todos contra todos, con jugadores corriendo de un lado al otro, patadas y golpes. Los cuerpos técnicos y el personal de seguridad también ingresaron al campo para intentar separar a los protagonistas.

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El árbitro Gastón Iglesias decidió dar por terminado el encuentro en medio de los desmanes y expulsó a Mosca, señalado como uno de los principales protagonistas del inicio de la gresca. La violencia registrada podría además derivar en nuevas sanciones, una vez analizados los informes arbitrales y policiales.

Talleres de Escalada se impuso 1-0gracias al gol dePablo Cortizo.

Talleres ganó y quedó en la cima

El escándalo llegó después de un partido clave por la pelea de arriba. Talleres de Escalada se impuso 1-0 gracias al gol de Pablo Cortizo, a los 42 minutos del segundo tiempo.

Con el triunfo, el conjunto de Escalada alcanzó los 56 puntos y quedó en la cima de la Primera B Metropolitana junto a Excursionistas. Arsenal, por su parte, permanece quinto con 53 unidades.