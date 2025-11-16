Batalla campal en Madryn: La Policía arrojó gas pimienta a jugadores del Deportivo Morón
El partido que definía quién pasaba a la final del Reducido del Torneo Primera Nacional terminó en escándalo. Los del "Gallo" protestaron contra el arbitraje que consideran los perjudicó.
Después del triunfo 1-0 de Deportivo Madryn frente a Deportivo Morón, hubo fuertes cruces con golpes de puño incluidos entre los futbolistas y también, de los jugadores visitantes con la policía.
El clima terminó caliente con una verdadera “batalla campal” que obligó a un rápido accionar del personal de seguridad.
El descontrol dentro del Estadio Abel Sastre, en Puerto Madryn (Chubut), se produjo tras la definición del pase del local a la final del reducido de la Primera Nacional.
En el círculo central se desataron intensos disturbios entre los dos planteles, que se involucraron en empujones, insultos y golpes en medio de un clima completamente desbordado.
La policía ingresó al campo de juego con el objetivo de calmar los ánimos. Los jugadores del “Gallo”, apenas finalizado el encuentro, se abalanzaron sobre el árbitro Pablo Echavarría
para reclamar por lo que consideraron un arbitraje polémico y perjudicial que habrían favorecido al conjunto local.
El referí Echavarría, de cuestionable actuación, terminó saliendo escoltado por no menos de quince efectivos, para evitar cualquier cruce con la delegación visitante.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión