Después del triunfo 1-0 de Deportivo Madryn frente a Deportivo Morón, hubo fuertes cruces con golpes de puño incluidos entre los futbolistas y también, de los jugadores visitantes con la policía.

El clima terminó caliente con una verdadera “batalla campal” que obligó a un rápido accionar del personal de seguridad.

El cruce de los futbolistas de Deportivo Morón con la policía en Puerto Madryn.



El local ganó 1-0 y avanzó a la final del Reducido de la Primera Nacional. #AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/7Q08c4jJid — DSPORTS (@DSports) November 16, 2025

El descontrol dentro del Estadio Abel Sastre, en Puerto Madryn (Chubut), se produjo tras la definición del pase del local a la final del reducido de la Primera Nacional.

En el círculo central se desataron intensos disturbios entre los dos planteles, que se involucraron en empujones, insultos y golpes en medio de un clima completamente desbordado.

La policía ingresó al campo de juego con el objetivo de calmar los ánimos. Los jugadores del “Gallo”, apenas finalizado el encuentro, se abalanzaron sobre el árbitro Pablo Echavarría

para reclamar por lo que consideraron un arbitraje polémico y perjudicial que habrían favorecido al conjunto local.

El referí Echavarría, de cuestionable actuación, terminó saliendo escoltado por no menos de quince efectivos, para evitar cualquier cruce con la delegación visitante.