La Secretaría de Educación de la Nación ha oficializado la segunda convocatoria del año para el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar), que se encuentra abierta hasta el 1º de septiembre de 2025, conforme a la Resolución 1149/2025.

Esta iniciativa presenta nuevos criterios de acceso y actualizaciones en la evaluación socioeconómica. Entre las modificaciones más significativas, se destaca la habilitación excepcional de instituciones privadas para participar en la línea de “Finalización de la educación obligatoria”, bajo condiciones específicas: estas emitir deben títulos oficiales, ofrecer un servicio gratuito o con aportes voluntarios que no excedan dos salarios mínimos anuales, y estar ubicadas en áreas sin oferta educativa estatal en ese nivel. Esta medida busca asegurar la continuidad educativa de los alumnos, especialmente en contextos con escasa cobertura pública.

Además, se establece una segunda instancia para la educación superior y el Progresar Enfermería, que se llevará a cabo del 18 de agosto al 5 de septiembre.

Las inscripciones se efectúan a través de la plataforma oficial del programa https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar, donde cada persona debe ingresar sus datos personales y completar los formularios necesarios. Los beneficiarios reciben un monto mensual de $ 35.000, dirigido principalmente a estudiantes en situación de vulnerabilidad económica.

