Un comisario general y superintendente de Policía de Seguridad Vial de la Bonaerense fue desafectado de sus funciones luego de ser denunciado por agresiones a su mujer.

Ads

El episodio tuvo su inicio el pasado domingo, cuando personal policial acudió a una vivienda de El Pato, Berazategui, tras un llamado al 911. Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un conflicto de pareja entre el funcionario y su esposa, subteniente de la misma fuerza, que presta servicio en el Destacamento El Peligro de La Plata.

Más tarde, alrededor de las 3.30 del lunes, prefectos volvieron a acudir al domicilio tras una alerta. Allí la mujer relató que momentos antes había mantenido una fuerte discusión con su marido, quien se habría presentado en estado de ebriedad, con un bolso que contenía una importante suma de dinero y a bordo de una camioneta.

Ads

Según la denuncia, la situación escaló rápidamente, se produjo un forcejeo y el acusado la habría amenazado de muerte, además de manifestar intenciones de suicidarse.

Ads