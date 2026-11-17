El diputado bonaerense Fabián Luayza, representante de Berazategui, expresó su repudio ante la denuncia por un presunto plan para asesinar al intendente Carlos Balor. El legislador manifestó su solidaridad con el jefe comunal y su familia y reclamó que la Justicia avance con la investigación.

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"Ante una denuncia que indica que se habría contratado a un sicario para atentar contra la vida del intendente de Berazategui, Carlos Balor, queremos manifestar nuestro más enérgico repudio y expresar nuestra solidaridad con el jefe comunal y su familia", expresó Luayza a través de un comunicado.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 3 de noviembre por un comerciante, quien aseguró que un empresario mediático y excandidato a intendente, identificado como Roberto Chorne, le habría ofrecido dinero y un arma para llevar adelante un atentado contra Balor.

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Ante una denuncia que indica que se habría contratado a un sicario para atentar contra la vida del intendente de Berazategui, Carlos Balor, queremos manifestar nuestro más enérgico repudio y expresar nuestra solidaridad con el jefe comunal y su familia. Exigimos que la Justicia lleve adelante una investigación exhaustiva del hecho para esclarecer lo sucedido. — Fabian Luayza (@fabianluayza) November 16, 2026

Según el relato incorporado al expediente, el encuentro habría ocurrido a mediados de septiembre, cuando el denunciado se presentó en la vivienda del comerciante y le exhibió varios fajos de dólares y una pistola Bersa.

De acuerdo con la denuncia, primero le habría propuesto realizar un trabajo para "apagarle la luz a uno" y, ante su negativa, habría mencionado directamente al intendente de Berazategui. La oferta habría incluido un cargo en el gabinete municipal una vez concretado el supuesto ataque. El comerciante rechazó el ofrecimiento.

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En el marco de la investigación, el 13 de noviembre efectivos de la Comisaría Primera de Berazategui realizaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso, por orden del Juzgado de Garantías N.º 4 y con intervención de la UFI y J N.º 2 Descentralizada del distrito.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una pistola Bersa Thunder, un cargador con 15 municiones calibre 9 milímetros, otro cargador con 11 municiones calibre .40 y una caja con 50 municiones calibre .22. También incautaron una caja de transporte correspondiente a una pistola Bersa modelo TPR 40.

Tras conocerse los detalles de la denuncia, Luayza reclamó que la Justicia profundice las medidas para esclarecer lo sucedido.

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"Exigimos que la Justicia lleve adelante una investigación exhaustiva del hecho para esclarecer lo sucedido", agregó el diputado.

La investigación deberá determinar la veracidad de los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades penales. El presunto plan constituye una hipótesis bajo investigación y no un hecho judicialmente probado.