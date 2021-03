El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, junto a autoridades de la empresa Micro Ómnibus Quilmes S.A (MOQSA), vecinos e instituciones, inauguró el Ramal 3 de la Línea 619 de colectivos. El mismo tendrá como cabecera la Rotonda de Barrio Marítimo. Esta nueva extensión beneficiará a los vecinos porque les posibilitará acercarse a distintos puntos del distrito. Es un medio que favorecerá, sobre todo, a quienes trabajan en los barrios privados y countries de la zona.

"Este es un paso gigante. Muchas veces a Berazategui se le ha criticado y cuestionado la presencia de barrios cerrados. Sin embargo, estos generan muchísimo trabajo en servicios para muchísimas personas. Pero, ¿cómo llegaban? De modo que pensamos en tener un medio que comunique a los barrios cerrados con la Estación de trenes y otros puntos de la ciudad para que el ciudadano pueda viajar. Ahora van a contar con un nuevo transporte que va a pasar por todos esos barrios", aseguró Mussi.

"Me puse muy feliz cuando la gente del barrio me recibió, porque tuvimos un año muy difícil. Qué bueno que nos sintamos cada vez más argentinos y que no haya grietas. Al micro lo van a usar todos y eso también nos acerca. Para el barrio La Porteña tenemos preparadas más obras para mejorar el acceso al agua", expresó el alcalde, quien agregó: "Les pedimos paciencia y acompañamiento, que sigan cuidándose. Poner en marcha este micro es tener una parte de la misión cumplida".

Gracias a la aprobación de la Ordenanza 5.887 por parte del Concejo Deliberante, se determinó el nuevo Ramal 3 de la línea 619 de colectivos que tendrá cabecera en la Rotonda de Barrio Marítimo. "Es un progreso lo que vemos en el barrio La Porteña, amamos esta ciudad. Esta inauguración responde a un pedido que nos había hecho el Intendente, porque el progreso es constante en la zona y la gente necesitaba movilidad”, expresó Fernando Tolentinati, presidente de la empresa MOQSA.