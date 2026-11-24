Berisso se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta del Provinciano, un encuentro que reúne música, danza, literatura y expresiones de las distintas culturas que forman parte de la identidad bonaerense. La celebración tendrá lugar del jueves 26 al domingo 29 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

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La programación comenzará el jueves 26, a las 18, en el Teatro Cine Victoria, donde se realizará la elección de la Embajadora y el Embajador del Provinciano, junto con la presentación de las categorías infantiles y juveniles.

El viernes 27, las actividades continuarán con la apertura oficial en la Banderoteca, a las 18. Allí se presentarán el Grupo Municipal de Danzas Folklóricas y el conjunto musical Los González.

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Más tarde, desde las 18:30, el Centro de Residentes Santiagueños será escenario del 23° Encuentro de Poetas, Poesía-Narrativa. La jornada incluirá la presentación de El Camalotal, Los del Barrio, Nazareno Verón, Susana Coronel y Amigos, además de una exposición de artes plásticas de Marcela Pérez Deciriza.

El sábado 28, desde las 18, el Playón Municipal concentrará una de las principales propuestas de la fiesta, con un festival de música y danza, puestos de artesanos y patio gastronómico. Sobre el escenario actuarán Los Espeche, Los Hermanos Martínez, Entramados, Fiore Ayllón Grupo y Germán Rosales.

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La celebración tendrá su continuidad el domingo 29. A partir de las 17, sobre la avenida Montevideo, entre las calles 8 y 12, se realizará el tradicional Pericón Nacional y el desfile de centros tradicionalistas y santos patronos.

El cierre será desde las 19 en el Playón Municipal, nuevamente con música, danzas, artesanos y propuestas gastronómicas. En esta última jornada se presentarán Jóvenes Musiqueros, Juncal, Pasión Litoral, Pablo Miño y el Humedal y Masavi Trío.

La Fiesta del Provinciano es organizada por la Municipalidad de Berisso y propone cuatro jornadas para disfrutar de las tradiciones, la cultura popular y las expresiones artísticas de la región.

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