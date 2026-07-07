Berisso volverá a convertirse en la capital del histórico Vino de la Costa con la realización de la 23° Fiesta Provincial del Vino de la Costa, que se desarrollará del viernes 10 al domingo 12 de julio en el Gimnasio Municipal, con entrada libre y gratuita.

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Organizada por la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Berisso, la Cooperativa de la Costa y las facultades de Ciencias Agrarias y Forestales, Ciencias Exactas y Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, la tradicional celebración reunirá a productores, artesanos, emprendedores y artistas en uno de los eventos más representativos del calendario turístico bonaerense.

Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer puestos de productores y elaboradores locales, disfrutar de la gastronomía regional, conocer el emblemático Vino de la Costa y asistir a espectáculos musicales y culturales pensados para toda la familia.

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Uno de los grandes atractivos será la realización del Concurso de Vinos Caseros y de la Costa, junto con el Concurso de Mermeladas de Ciruela, Tomate, Higo y Gourmet, además de visitas guiadas a los viñedos que mantienen viva una tradición productiva con más de un siglo de historia.

También participarán artesanos locales y de ciudades vecinas, cerveceros artesanales y una amplia oferta gastronómica, consolidando una propuesta que combina turismo, producción y cultura.

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Tres días con espectáculos para todos los gustos

La programación comenzará el viernes 10, desde las 11:00, con la apertura oficial. A lo largo de la jornada habrá presentaciones de la Orquesta Escuela, murga, tango, bandas de rock y cumbia, con el cierre a cargo de De Gira Cumbia.

El sábado 11 estará dedicado a las colectividades, con danzas representativas de Paraguay, Alemania, Italia, Yugoslavia, Bulgaria, Croacia, Ucrania y los Países Árabes. Además, se realizará la premiación de los concursos de vinos y mermeladas, seguida por espectáculos musicales y el show de Banzai.

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La fiesta concluirá el domingo 12 con una intensa agenda artística que incluirá folclore, danza paraguaya, música popular, blues y rock, con actuaciones de Maxi Retamar, Los Hermanos Herrera, Fiore Ayllón Grupo, Blues Berissense, 3 de Copas y Versión Animal, entre otros.

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