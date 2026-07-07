Berisso celebra la Fiesta Provincial del Vino de la Costa con espectáculos musicales y culturales
Productores, concursos, visitas a viñedos y espectáculos formarán parte de una propuesta con acceso libre durante todo el fin de semana.
Berisso volverá a convertirse en la capital del histórico Vino de la Costa con la realización de la 23° Fiesta Provincial del Vino de la Costa, que se desarrollará del viernes 10 al domingo 12 de julio en el Gimnasio Municipal, con entrada libre y gratuita.
Organizada por la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Berisso, la Cooperativa de la Costa y las facultades de Ciencias Agrarias y Forestales, Ciencias Exactas y Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, la tradicional celebración reunirá a productores, artesanos, emprendedores y artistas en uno de los eventos más representativos del calendario turístico bonaerense.
Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer puestos de productores y elaboradores locales, disfrutar de la gastronomía regional, conocer el emblemático Vino de la Costa y asistir a espectáculos musicales y culturales pensados para toda la familia.
Uno de los grandes atractivos será la realización del Concurso de Vinos Caseros y de la Costa, junto con el Concurso de Mermeladas de Ciruela, Tomate, Higo y Gourmet, además de visitas guiadas a los viñedos que mantienen viva una tradición productiva con más de un siglo de historia.
También participarán artesanos locales y de ciudades vecinas, cerveceros artesanales y una amplia oferta gastronómica, consolidando una propuesta que combina turismo, producción y cultura.
Tres días con espectáculos para todos los gustos
La programación comenzará el viernes 10, desde las 11:00, con la apertura oficial. A lo largo de la jornada habrá presentaciones de la Orquesta Escuela, murga, tango, bandas de rock y cumbia, con el cierre a cargo de De Gira Cumbia.
El sábado 11 estará dedicado a las colectividades, con danzas representativas de Paraguay, Alemania, Italia, Yugoslavia, Bulgaria, Croacia, Ucrania y los Países Árabes. Además, se realizará la premiación de los concursos de vinos y mermeladas, seguida por espectáculos musicales y el show de Banzai.
La fiesta concluirá el domingo 12 con una intensa agenda artística que incluirá folclore, danza paraguaya, música popular, blues y rock, con actuaciones de Maxi Retamar, Los Hermanos Herrera, Fiore Ayllón Grupo, Blues Berissense, 3 de Copas y Versión Animal, entre otros.
Datos clave
- Evento: 23° Fiesta Provincial del Vino de la Costa.
- Lugar: Gimnasio Municipal de Berisso (calles 9 y 169).
- Fecha: Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de julio.
- Horario: Desde las 11:00 hasta la noche.
- Entrada: Libre y gratuita.
- Habrá: Vino de la Costa, gastronomía regional, concursos, visitas a viñedos, artesanos, productores, cerveceros y espectáculos musicales durante las tres jornadas.
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