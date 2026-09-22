Berisso será sede de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante, una de las celebraciones culturales que forman parte de la agenda de actividades de la ciudad y que invita a recorrer diferentes tradiciones a través de la gastronomía, las artesanías y las expresiones culturales.

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La 49º Fiesta Provincial del Inmigrante se realizará el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, desde las 12:00, en el Parque Cívico, ubicado en avenida Montevideo y calle 11.

La propuesta tendrá entrada gratuita y contará con un Festival de Colectividades, un patio gastronómico y un paseo de artesanías, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de conocer parte de la diversidad cultural que caracteriza a Berisso.

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Un recorrido por las colectividades

Durante ambas jornadas, quienes se acerquen al Parque Cívico podrán disfrutar de propuestas vinculadas con las distintas colectividades, además de recorrer los espacios gastronómicos y el paseo de artesanos.

La gastronomía será uno de los principales atractivos de la celebración, con un patio gastronómico pensado para acercar al público diferentes sabores y preparaciones vinculadas con las tradiciones de las comunidades que participan del encuentro.

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A esto se sumará el paseo de artesanías, que permitirá conocer y adquirir productos elaborados por emprendedores y artesanos.

Presentación de los Representantes Culturales

Uno de los momentos destacados del sábado será la presentación de los Representantes Culturales, prevista para las 18:00.

La actividad formará parte de la programación de la jornada y se desarrollará en el marco de una celebración que busca poner en valor las tradiciones y el aporte de las colectividades a la identidad de Berisso.

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La fiesta es organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras y la Municipalidad de Berisso.

Una propuesta para una escapada

Por su cercanía con otros destinos de la Región Capital, la celebración representa una alternativa para quienes buscan realizar una escapada de fin de semana y combinar actividades culturales con gastronomía y paseo al aire libre.

El acceso será libre y gratuito durante las dos jornadas, por lo que no será necesario adquirir entradas previamente para participar de las actividades anunciadas.

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