Una mujer de 70 años fue detenida este viernes en la ciudad de Berisso en el marco de un operativo policial que permitió desarticular un punto de venta de drogas que operaba en conexión con la ciudad de La Plata, según informó InfoBerisso.

Ads

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Primera, como parte de una serie de allanamientos simultáneos, y tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle 44, entre 126 y 127, donde los investigadores sospechaban que funcionaba un búnker dedicado a la comercialización de estupefacientes.

Durante la irrupción en el domicilio, los agentes detuvieron a Berta Urcuhuaranga Huaroc, quien quedó inmediatamente bajo custodia policial. En el lugar se secuestró una pistola Bersa modelo 223 calibre .22, con ocho municiones y cargador, además de 21 gramos de cocaína y casi medio kilo de bicarbonato de sodio, sustancia utilizada como elemento de corte para el fraccionamiento de la droga.

Ads

FOTO: InfoBerisso

La investigación permitió establecer que el punto de venta no solo operaba con dinero en efectivo, sino que también contaba con un posnet para cobros electrónicos, lo que evidenciaría una modalidad de comercialización más organizada. En el allanamiento se incautaron además 109.200 pesos en billetes de baja denominación y tres teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes.

El operativo forma parte de una causa judicial más amplia que investiga a ciudadanos extranjeros vinculados a la venta de drogas en la región y que incluyó también procedimientos en el casco urbano de La Plata.

Ads

Tras el despliegue policial, la Fiscalía N°18 de La Plata y el Juzgado de Garantías N°5 avalaron los secuestros realizados. La mujer fue notificada de la formación de actuaciones penales por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego, mientras continúan las tareas de inteligencia para determinar posibles ramificaciones de la red.

Fuente: InfoBerisso.