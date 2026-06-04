Un nuevo episodio de violencia escolar generó preocupación en Berisso luego de que se viralizara un video que muestra una pelea entre dos alumnas a la salida de una escuela.

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Según informó InfoBerisso, el hecho ocurrió en las inmediaciones de la Escuela N°4, ubicada en el límite entre los barrios Juan B. Justo y Barrio Obrero. Las imágenes fueron registradas por uno de los presentes y comenzaron a circular rápidamente a través de las redes sociales.

En el video se observa cómo las jóvenes se enfrentan físicamente, tomándose del cabello y forcejeando en un predio lindante al establecimiento educativo. Mientras la pelea se desarrollaba, varios estudiantes rodeaban la escena, algunos filmando con sus teléfonos celulares e incluso alentando la confrontación.

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Tras varios segundos de golpes y empujones, algunos jóvenes intentaron intervenir para separarlas, aunque sin éxito en un primer momento. Finalmente, la pelea pudo ser detenida gracias a la intervención de otras personas que reclamaban poner fin al enfrentamiento.

El episodio volvió a encender las alarmas entre vecinos, familias y miembros de la comunidad educativa. De acuerdo con lo publicado por el medio local, este hecho se suma a otros episodios similares registrados recientemente en distintos establecimientos de la región.

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