Berisso: el video de una pelea entre alumnas a la salida de una escuela reavivó el debate por la violencia escolar
Las imágenes fueron registradas a la salida de la Escuela N°4 y se viralizaron en las redes sociales. Vecinos y familias expresaron su preocupación por la reiteración de episodios de violencia entre estudiantes en distintos establecimientos educativos de la región.
Un nuevo episodio de violencia escolar generó preocupación en Berisso luego de que se viralizara un video que muestra una pelea entre dos alumnas a la salida de una escuela.
Según informó InfoBerisso, el hecho ocurrió en las inmediaciones de la Escuela N°4, ubicada en el límite entre los barrios Juan B. Justo y Barrio Obrero. Las imágenes fueron registradas por uno de los presentes y comenzaron a circular rápidamente a través de las redes sociales.
En el video se observa cómo las jóvenes se enfrentan físicamente, tomándose del cabello y forcejeando en un predio lindante al establecimiento educativo. Mientras la pelea se desarrollaba, varios estudiantes rodeaban la escena, algunos filmando con sus teléfonos celulares e incluso alentando la confrontación.
Tras varios segundos de golpes y empujones, algunos jóvenes intentaron intervenir para separarlas, aunque sin éxito en un primer momento. Finalmente, la pelea pudo ser detenida gracias a la intervención de otras personas que reclamaban poner fin al enfrentamiento.
El episodio volvió a encender las alarmas entre vecinos, familias y miembros de la comunidad educativa. De acuerdo con lo publicado por el medio local, este hecho se suma a otros episodios similares registrados recientemente en distintos establecimientos de la región.
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