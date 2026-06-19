Un grupo de estudiantes de las Escuelas Secundarias N°1 y N°2 de la ciudad de Berisso protagonizó este miércoles una protesta frente a la sede de la Municipalidad, donde reclamaron por el estado de los establecimientos educativos y exigieron respuestas por parte de las autoridades locales.

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La manifestación, que comenzó con cánticos, pancartas y la exposición de reclamos vinculados a infraestructura escolar y salud mental, derivó en momentos de tensión en la puerta del edificio municipal. Según publicó el portal InfoBerisso, durante la protesta se produjeron episodios de mayor confrontación, que incluyeron el lanzamiento de huevos contra el frente del Palacio Municipal.

En ese contexto, los estudiantes también mantuvieron un cruce con el intendente Fabián Cagliardi, a quien le reclamaron por las condiciones edilicias de las escuelas y la falta de respuestas a presentaciones realizadas previamente ante distintas áreas de gestión.

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📍 Berisso: estudiantes de las secundarias N°1 y N°2 protestaron frente al Municipio por el estado de las escuelas.



Hubo un cruce cara a cara con el intendente Fabián Cagliardi y momentos de tensión durante la manifestación, que incluyó el lanzamiento de huevos contra el… pic.twitter.com/2g5h3okIRi — LaNoticia1.com (@lanoticia1) June 19, 2026

De acuerdo a lo planteado por los propios alumnos durante la protesta, existen reclamos formales que, aseguran, no habrían tenido respuesta o seguimiento efectivo, situación que motivó la movilización hacia el centro cívico.

Desde el entorno municipal, en tanto, se indicó que el jefe comunal escuchó los planteos de los estudiantes y sostuvo que no contaba con registros de algunas de las presentaciones mencionadas, comprometiéndose a revisar la situación junto al Consejo Escolar y a avanzar en la canalización de los pedidos.

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El episodio se dio en un clima de fuerte tensión entre parte de la comunidad educativa y el gobierno local, en el marco de reclamos que vienen reiterándose por el estado de la infraestructura escolar en distintos establecimientos de la ciudad.