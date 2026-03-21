Un hombre de 47 años fue detenido en Berisso tras robar una camioneta Fiat Strada y montar una insólita puesta en escena para evitar a la policía cuando se sentó en una silla de ruedas y fingió una discapacidad.

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El hecho ocurrió este viernes cuando el dueño del vehículo lo dejó en marcha y con las llaves puestas en la intersección de las calles 15 y 161.

El delincuente aprovechó el descuido, se subió al rodado y emprendió la huida, lo que activó un inmediato operativo cerrojo tras la denuncia al 911.

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A través de las cámaras de seguridad del Centro Operativo de Monitoreo, los efectivos rastrearon la camioneta roja hasta que el sospechoso la abandonó en la zona de 7 y 129.

Allí fue donde inició su fallida estrategia de distracción, sentándose en una silla de ruedas para intentar pasar inadvertido ante las patrullas.

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Finalmente, los agentes lograron identificarlo y detenerlo en la esquina de 60 y 129. Al momento de la aprehensión, se constató que el hombre no posee ninguna limitación física y que, además, cuenta con antecedentes penales por el robo de otro vehículo de similares características.