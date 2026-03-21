Berisso: robó una camioneta y fingió tener discapacidad para escapar
Tras robar el vehículo, fue seguido por las cámaras del Centro de Monitoreo. Luego de abandonar la camioneta, inició su insólita y fallida estrategia de distracción.
Un hombre de 47 años fue detenido en Berisso tras robar una camioneta Fiat Strada y montar una insólita puesta en escena para evitar a la policía cuando se sentó en una silla de ruedas y fingió una discapacidad.
El hecho ocurrió este viernes cuando el dueño del vehículo lo dejó en marcha y con las llaves puestas en la intersección de las calles 15 y 161.
El delincuente aprovechó el descuido, se subió al rodado y emprendió la huida, lo que activó un inmediato operativo cerrojo tras la denuncia al 911.
A través de las cámaras de seguridad del Centro Operativo de Monitoreo, los efectivos rastrearon la camioneta roja hasta que el sospechoso la abandonó en la zona de 7 y 129.
Allí fue donde inició su fallida estrategia de distracción, sentándose en una silla de ruedas para intentar pasar inadvertido ante las patrullas.
Finalmente, los agentes lograron identificarlo y detenerlo en la esquina de 60 y 129. Al momento de la aprehensión, se constató que el hombre no posee ninguna limitación física y que, además, cuenta con antecedentes penales por el robo de otro vehículo de similares características.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión