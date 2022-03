La edil Mariana Astorga sostuvo que "no estaba dispuesta a ser parte del status quo" y llamó a "no reivindicar la violencia y las luchas armadas ni de militares ni de civiles". "Nunca Más civiles y grupos armados que quieren tomar el poder por las armas", exclamó desde su bancada. Desde la Agrupación HIJOS lanzaron un comunicado. Pidieron al Intendente Cagliardi que "no permitan que se difunda el odio".