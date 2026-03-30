Berisso vivió una multitudinaria fiesta popular con el Gran Pericón Nacional y artistas de todo el país
El evento reunió a cientos de artistas de distintos puntos del país en una jornada cargada de tradición, cultura e identidad que convocó a vecinos y visitantes.
El Municipio de Berisso, reconocida como Capital Provincial del Inmigrante, encabezó la realización del Gran Pericón Nacional, que se desarrolló en un clima de fiesta popular y con una gran participación de bailarines.
La danza tradicional fue la gran protagonista de un encuentro que puso en valor una de las expresiones más representativas del folclore argentino.
Además, la jornada contó con la participación de la Banda Militar del Regimiento de Caballería de Tanques 8 de Magdalena, que aportó su música y le dio un marco especial a la celebración.
Desde la organización destacaron el trabajo y el compromiso de Jorgelina Sampedro y Luis Redondo, quienes llevaron adelante esta iniciativa que logró una amplia convocatoria.
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