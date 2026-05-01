El senador bonaerense Sergio Berni salió al cruce de legisladores de La Libertad Avanza que cuestionaron la suspensión del Programa MESA, y los acusó de limitarse a realizar pedidos de informes sin ofrecer alternativas concretas.

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La polémica se generó luego de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, dispusiera la suspensión transitoria por 90 días del programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria, una política destinada a garantizar el acceso a alimentos para estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Desde la oposición libertaria, senadores y diputados manifestaron su preocupación por el impacto de la medida. En ese marco, el bloque que conduce Carlos Curestis advirtió que la eliminación del programa “sin un esquema alternativo claramente definido” podría afectar el acceso a la alimentación de millones de bonaerenses.

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Frente a estos cuestionamientos, Berni respondió con dureza: “¿Qué solución proponen? Dejémonos de joder, así funciona la política. No hay que hacerse senador o diputado para darse cuenta de por qué está tomando la decisión el Gobernador”, lanzó.

El titular del bloque oficialista en el Senado bonaerense defendió la medida al sostener que responde a una reorganización de recursos en un contexto de restricciones presupuestarias. “Cuando no tenés plata tenés que reorganizar todo. El MESA bonaerense tiene una configuración universal, llega a todas las escuelas por igual, entonces se está haciendo una reorganización para que lo que haya que ajustar no afecte a los que están más complicados”, explicó.

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En ese sentido, el ex ministro de Seguridad provincial vinculó la decisión a la caída de ingresos que sufre la provincia, producto de la disminución de la coparticipación y de las transferencias desde el Gobierno nacional.