El exministro de Seguridad bonaerense y actual senador, Sergio Berni, cuestionó la media sanción que la Cámara de Diputados otorgó al nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. Para el dirigente peronista, la iniciativa “no resuelve absolutamente nada” y, por el contrario, “viene a profundizar el problema”.

En declaraciones Infobae, Berni calificó la norma como “totalmente arbitraria” y apuntó contra los legisladores que la aprobaron. “Nadie, absolutamente nadie, de los 259 diputados, pudo explicar por qué la edad es a los 14 años y no a los 13 o a los 15. Es como una paritaria salarial, partimos la diferencia en el medio”, ironizó.

El exfuncionario rechazó además el argumento del oficialismo que impulsa la consigna “a delitos de adulto, penas de adulto”. “Refuto ese eslogan. El delito no tiene edad. Toda persona que incurre en un delito debe ser sometida a una pericia psiquiátrica para determinar si comprendía la criminalidad del hecho”, sostuvo.

En esa línea, Berni planteó que el debate no debería centrarse en una edad fija sino en la capacidad de comprensión del acto cometido. “¿Por qué a los 14 años? ¿Alguien me lo puede explicar? No hay un solo argumento neurofisiológico que justifique esa cifra. La maduración del sistema temporofrontal depende de muchos factores, no de un cumpleaños”, argumentó.

Al comparar la legislación argentina con la de otros países de la región, señaló que en Brasil la edad de imputabilidad es de 12 años, en Uruguay de 13 y en Chile de 14, aunque remarcó que esos números tampoco constituyen por sí mismos un criterio científico válido. “La Argentina se está perdiendo la posibilidad de cambiar una ley totalmente arbitraria”, afirmó.

Berni también explicó que la imputabilidad “es la capacidad que tiene una persona de presentarse en un proceso penal y tener un juicio justo”, y recordó que, tanto para la Constitución como para el Código Penal argentino, la condena tiene como objetivo la resocialización. “Así como en los adultos un juez pide un test psiquiátrico para determinar si comprendió la criminalidad del hecho, con los menores debería ser exactamente igual”, indicó.

Finalmente, cuestionó que el proyecto aprobado en Diputados no contemple los recursos necesarios para su implementación. “Si usted pide bajar la edad de imputabilidad es para comenzar el camino de resocialización. Pero esta ley ni siquiera establece los mecanismos, el presupuesto ni los lugares para hacerlo. Es un anuncio rimbombante que no tiene propósito alguno”, concluyó.