“Estoy convencido de que Milei con esto no tiene nada que ver, porque es de las personas que no hace lo que no le gustan que le hagan”, sostuvo Sergio Berni, con respecto a ciertas acusaciones que desde el oficialismo se realizaron contra el economista liberal.

A su vez, en cuanto a los dichos de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, que se refirieron en ese sentido, el Ministro de Seguridad provincial aseveró: “Si lo dijo es porque tendrá alguna prueba, que yo no la tengo”.

En tanto, Berni confirmó que fueron unas 90 personas las detenidas el martes durante los hechos de violencia contra comercios bonaerenses, y adelantó que este miércoles se sumaron “10 o 12 detenidos de allanamientos, en donde empezaron a surgir las convocatorias a los saqueos” y que “no tienen nada que ver con los otros detenidos”.

En el oficialismo creen que los robos a los supermercados y otros locales fueron organizados y, según Berni, será responsabilidad de la Justicia detectar cómo se hicieron las convocatorias. “No es casual que en un plazo de una hora y media haya existido 150 intentos de robo y un poco más también”, aseveró.